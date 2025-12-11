Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη είχε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης που θα έχει σήμερα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άντζελα Χόλγκιν, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Τέλος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της επικείμενης επίσκεψης της προσωπικής απεσταλμένης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

