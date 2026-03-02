Αποστέλλονται στην Κύπρο δύο ελληνικές φρεγάτες και δύο F-16

Στην αποστολή στην Κύπρο της φρεγάτας «Κίμων», καθώς και μίας ακόμη φρεγάτας, η οποία θα φέρει το σύστημα «Κένταυρος», προχωρά η Ελλάδα, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας πριν από λίγο.

Επίσης, αποστέλλεται στην Κύπρο ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών F-16, για να συνδράμουν στην άμυνά της απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζει.

Ο υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία, ο ίδιος καθώς και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα μεταβούν αύριο στην Κύπρο.

Ο Νίκος Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια

«Προ ολίγου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.

Επίσης, τις τελευταίες δύο ημέρες είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου, τον Υπουργό Αμύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Βασίλη Πάλμα.

Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κ. Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.

Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» μαζί με δεύτερη ελληνική Φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», καθώς επίσης αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει.

Επίσης, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα μεταβώ αύριο στην Κύπρο, μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, όπου θα γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και θα έχω συνεργασία με τον Βασίλη Πάλμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.