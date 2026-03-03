Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν θα είναι ατελείωτος και ότι θα περιλαμβάνει γρήγορη και αποφασιστική δράση.

«Δεν πρόκειται για έναν ατελείωτο πόλεμο, αυτή είναι η πύλη προς την ειρήνη», δήλωσε ο Νετανιάχου στην εκπομπή «Hannity» του Fox News.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εμπλέκονται σε έναν «ατελείωτο πόλεμο» εναντίον του Ιράν, επιμένοντας ότι η επιχείρηση θα τερματιστεί σύντομα.

«Ακούω ότι κάποιοι λένε ότι θα έχουμε έναν ατελείωτο πόλεμο εδώ — Δεν θα έχουμε έναν ατελείωτο πόλεμο επειδή ...το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο του από την ίδρυσή του», δήλωσε.

«Αυτή θα είναι μια γρήγορη και αποφασιστική ενέργεια», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι οι επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

«Εξαρτάται από τον λαό του Ιράν να αλλάξει την κυβέρνηση. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να το κάνουν».

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δώσει αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με το εάν ο στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε νωρίτερα ότι στόχος είναι η εξουδετέρωση των ιρανικών πυραυλικών, ναυτικών και πυρηνικών απειλών.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το 95% των προβλημάτων στη Μέση Ανατολή δημιουργούνται από το Ιράν και ότι η πτώση του καθεστώτος θα οδηγήσει σε μια σειρά ειρηνευτικών συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και των Αράβων και Μουσουλμάνων γειτόνων του.

Υποστηρίζει ότι οι κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ θα «προαναγγείλουν μια εποχή ειρήνης που δεν έχουμε καν ονειρευτεί».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την επιχείρηση «Επική Οργή» επειδή το Ισραήλ επρόκειτο να πραγματοποιήσει προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν και οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι η Τεχεράνη θα απαντούσε στοχεύοντας αμερικανικά στοιχεία στην περιοχή.

Όταν του ζητήθηκε να απαντήσει στον ισχυρισμό ότι «το Ισραήλ έχει σύρει τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν», ο Νετανιάχου τον απέρριψε με γέλιο.

«Αυτό είναι γελοίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ισχυρότερος ηγέτης στον κόσμο. Κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό για την Αμερική. Κάνει επίσης αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό για τις μελλοντικές γενιές», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατανοεί από μόνος του τις απειλές που έχει θέσει το Ιράν.

Υπερασπίστηκε τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι «αν δεν λαμβανόταν μέτρα τώρα, δεν θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα στο μέλλον».

«Και μετά θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν την Αμερική, θα μπορούσαν να εκβιάσουν την Αμερική, θα μπορούσαν να μας απειλήσουν και να απειλήσουν όλους τους ενδιάμεσους. Έτσι, έπρεπε να ληφθούν μέτρα», τόνισε.

Ο Νετανιάχου αφιέρωσε μεγάλο μέρος του χρόνου του στη συνέντευξη επαινώντας τον Τραμπ, ο οποίος προέτρεψε τους οπαδούς του να συντονιστούν στο Fox News εκ των προτέρων και ολοκλήρωσε τη συνέντευξη επιμένοντας ότι θα επιδιώξει «ειρήνη μέσω της δύναμης».

Πηγή: skai.gr

