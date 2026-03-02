Κρίση στη Μέση Ανατολή: Θετικός για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών ο Μητσοτάκης

Ανοικτός για κατ’ ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού, σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν και την περιοχή της Μέσης Ανατολής, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Το παραπάνω, έγινε γνωστό στο περιθώριο αναφορών για αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ενημέρωση γύρω από τα τεκταινόμενα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο στις 12:00 με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Επιπρόσθετα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τέταρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του Νσχ για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Τέλος, λαμβάνει χώρα τακτική ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

