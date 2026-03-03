Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ περιέγραψε τη Δευτέρα τις τελικές, ανεπιτυχείς προσπάθειες για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν, οι οποίες τελικά κατέρρευσαν πριν από την έναρξη σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έστειλε εμένα και τον Τζάρεντ εκεί για να διαπιστώσουμε εκ μέρους του αν ήταν σοβαροί σχετικά με μια συμφωνία που να ανταποκρίνεται στους στόχους του», είπε ο Γουίτκοφ, περιγράφοντας μια σειρά συναντήσεων στις οποίες συμμετείχε με τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στη Γενεύη με στόχο τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, η αμερικανική αντιπροσωπεία πρότεινε μια δεκαετή διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου.

«Συζητήσαμε μαζί τους για δέκα χρόνια χωρίς κανέναν απολύτως εμπλουτισμό και θα πληρώναμε εμείς για τα καύσιμα», είπε.

Ο Γουίτκοφ είπε ότι αυτός και ο Κούσνερ, στον οποίο είχε ανατεθεί η μεσολάβηση, πίστευαν ότι μια συμφωνία ήταν πιθανότατα ανέφικτη μέχρι το τέλος της δεύτερης συνάντησης, αλλά επέστρεψαν για έναν τρίτο γύρο ως τελική προσπάθεια.

«Ήταν πολύ σαφές ότι θα ήταν αδύνατο να υπάρξει συμφωνία, πιθανώς μέχρι το τέλος της δεύτερης συνάντησης, αλλά μετά επιστρέψαμε στην τρίτη συνάντηση απλώς για να κάνουμε την τελευταία προσπάθεια», είπε. «Ήθελαν να αναφέρουμε θετικά αποτελέσματα», πρόσθεσε ο Γουίτκοφ. «Δεν ήταν θετική εκείνη η συνάντηση».

Η κατάρρευση των συνομιλιών οδήγησε στην ανακοίνωση του Τραμπ για κοινές αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.