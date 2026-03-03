Πόσους πυραύλους και drones έχουν αναφέρει τα έθνη του Κόλπου από την έναρξη του πολέμου

Η κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν έχει προκαλέσει αντίποινα σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων χωρών που φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ.

Τα πλήγματα στοχοποίησαν αστικά κέντρα, ενεργειακές υποδομές, αεροδρόμια και ξενοδοχεία, αναφέρει το CNN, το οποίο δημοσίευσε λίστα με τους πόσους πυραύλους και drones έχουν δεχθεί τα έθνη του Κόλπου από την έναρξη του πολέμου:

Το Κουβέιτ αναχαίτισε 178 βαλλιστικούς πυραύλους και 384 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ τη Δευτέρα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν αναχαιτίσει 169 πυραύλους από τους 182 που εντοπίστηκαν, με τους υπόλοιπους να πέφτουν στη θάλασσα. Έχουν επίσης αναχαιτίσει 645 drones, ενώ άλλα 44 έχουν πλήξει την επικράτεια του κράτους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Το Μπαχρέιν αναχαίτισε 70 πυραύλους και 76 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφεραν την Τρίτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τη Γενική Διοίκηση των Αμυντικών Δυνάμεων.

Το Κατάρ αναχαίτισε 101 πυραύλους από τους συνολικά 104 που εντοπίστηκαν, καθώς και 24 από τα 39 drones, και κατέρριψε δύο ιρανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη SU-24, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η Σαουδική Αραβία δεν έχει δημοσιεύσει τον συνολικό αριθμό πυραύλων ή drones που αναχαιτίστηκαν. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ χτυπήθηκε από ιρανικά drones, την Τρίτη. Το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε αργότερα ότι οκτώ drones αναχαιτίστηκαν κοντά στις πόλεις Ριάντ και Αλ-Καρίτζ.

Το Ομάν παίζει εδώ και καιρό μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και σε μεγάλο βαθμό έχει μείνει μακριά από τη γραμμή του πυρός. Ωστόσο, το εμπορικό λιμάνι Ντουκμ του Ομάν έγινε στόχος δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών την Κυριακή και ένα πετρελαιοφόρο δέχθηκε επίθεση περίπου πέντε ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Μασάνταμ.

Πηγή: skai.gr

