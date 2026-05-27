Ταύρος εν... κουρείω στην Κωνσταντινούπολη. Ένας ταύρος που ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του εισέβαλε σε ένα κουρείο στην Πόλη, προκαλώντας χάος στο εσωτερικό του και μάλλον... σηκώνοντας τις τρίχες κουρέων και πελατών. Το ζώο τελικά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από καταδίωξη.

Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.

A bull that escaped from its owner burst into a barber shop in Istanbul, wreaking havoc inside the premises.



The animal was eventually captured after a chaotic chase.



Fortunately, no one was injured. — Russian Market (@runews) May 27, 2026

Πηγή: skai.gr

