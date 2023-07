Μετά τον σάλο με την Ολλανδία, τα καλλιστεία Μις Ιταλία απογόρευσαν τη συμμετοχή τρανσέξουαλ

Το αποκλεισμό των τρανσέξουαλ γυναικών από τα Μις Ιταλία ανακοίνωσαν τα καλλιστεία, λίγες μέρες μετά τον σάλο που προκλήθηκε με την πρόσφατη νίκη της τρανς Rikkie Valerie Kolle στα καλλιστεία της Ολλανδίας.

Οπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του θεσμού, στα καλλιστεία θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο «εκ γενετής» γυναίκες.

