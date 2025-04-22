Γραμμές μάχης λαμβάνουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το εάν οι κανόνες ορόσημο για τη ρύθμιση κρυπτονομισμάτων του μπλοκ είναι αρκετά ισχυροί ώστε να αντέξουν στις σαρωτικές αλλαγές που επιφέρει η πολιτική του Τραμπ για τα κρυπτονομίσματα.

Η ΕΚΤ πιστεύει ότι η σημαντική στήριξη που παρέχει ο Αμερικανός πρόεδρος στον τομέα των κρυπτονομισμάτων κινδυνεύει να προκαλέσει χρηματοοικονομική «μετάδοση» που θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα την ευρωπαϊκή οικονομία, σύμφωνα με έγγραφο που έχει το Politico.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει την έντονη ανησυχία της ΕΚΤ, επισημαίνοντας ότι έχει παρεξηγήσει τους κανόνες της ίδιας της ΕΕ.

Το επιχείρημα ρίχνει φως στο πόσο νευριασμένοι είναι γενικά οι υπεύθυνοι χάραξης χρηματοοικονομικής πολιτικής σχετικά με τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για «επέκταση της εμβέλειας του δολαρίου» μέσω μιας πιο πολύπλοκης χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι πολλές σημαντικές μεταρρυθμίσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές τις οποίες έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες να γίνει το μπλοκ στρατηγικά ανεξάρτητο καθώς η ΕΕ προσπαθεί να ανανεώσει τον χρηματοπιστωτικό της τομέα. Ανησυχούν ότι θα προκαλέσει μια φυγή περιουσιακών στοιχείων προς τις ΗΠΑ και θα εδραιώσει νέους κινδύνους στο σύστημα.

Αυτή η συγκεκριμένη σύγκρουση αφορά τον Κανονισμό για τις αγορές κρυπτονομισμάτων (MiCA), έναν νόμο ορόσημο που ψηφίστηκε το 2023 και προαναγγέλθηκε ως ο πρώτος κανονισμός παγκοσμίως που εισήγαγε ισχυρές διασφαλίσεις και κανόνες προστασίας των καταναλωτών για τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων.

Στο επίκεντρο της πρόσφατης διαμάχης που έχει ξεσπάσει βρίσκεται ένα δημοφιλές είδος κρυπτονομισμάτων, τα γνωστά ως «stablecoins», τα οποία έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία αφού μιμούνται τη σταθερότητα μεγάλων νομισμάτων όπως τα δολάρια και τα ευρώ, σε αντίθεση με τα πιο ασταθή κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin. Η πλειονότητα αυτών των σταθερών νομισμάτων είναι εκφρασμένα σε δολάρια και σε ορισμένες χώρες χρησιμοποιούνται ήδη ως μια εύκολα προσβάσιμη εναλλακτική λύση έναντι του δολαρίου όταν τα τοπικά νομίσματα είναι αναξιόπιστα.

Οι κυβερνήσεις φοβούνται ότι θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το παραδοσιακό χρήμα, υπονομεύοντας την εθνική κυριαρχία και αφήνοντας τους πολίτες ευάλωτους.

Θεωρητικά, ο κανονισμός MiCA μειώνει τον κίνδυνο των stablecoins, ωστόσο, οι προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός εκτελεστικού διατάγματος του Λευκού Οίκου και της σύνταξης δύο νόμων επεκτείνουν την εμβέλεια της αμερικανικής βιομηχανίας stablecoin.

Δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι πρότειναν ότι οι κανόνες MiCA δεν είναι αρκετά ισχυροί για να αντέξουν τις επιπτώσεις μιας βιομηχανίας stablecoin των ΗΠΑ, ανησυχώντας ότι μια πλημμύρα περιουσιακών στοιχείων σε δολάρια στην Ευρώπη θα μπορούσε να οδηγήσει τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις προς τις ΗΠΑ.

Το δράμα ξεκίνησε στις 14 Απριλίου όταν κορυφαίοι αξιωματούχοι των οικονομικών υπηρεσιών των κυβερνήσεων της ΕΕ συναντήθηκαν για να συζητήσουν τον αντίκτυπο των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης των ΗΠΑ στην οικονομική σταθερότητα της ΕΕ. Τόσο η κεντρική τράπεζα όσο και το στέλεχος της ΕΕ κυκλοφόρησαν τα δικά τους έγγραφα σχετικά με το θέμα, υπογραμμίζοντας το χάσμα μεταξύ των απόψεων που υπάρχει μεταξύ των θεσμών για τους κινδύνους που προέρχονται από την Ουάσιγκτον.

Η ΕΚΤ υποστήριξε ότι ο κανονισμός χρειάζεται σοβαρή επανεξέταση. Το χάσμα μεταξύ των απόψεων των ευρωπαϊκών θεσμών μετατράπηκε σε σύγκρουση, καθώς αξιωματούχοι της ΕΕ και οι περισσότερες κυβερνήσεις δεν συμφωνούσαν με την ΕΚΤ, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες και έναν αξιωματούχο της ΕΕ, οι οποίοι δεν κατονομάστηκαν.

«Η Επιτροπή ήταν ξεκάθαρη ότι είχε διαφορετικές απόψεις για αυτό το θέμα» και «δεν υποστήριξαν πολλές [χώρες] την ιδέα ότι τώρα θα έπρεπε να αρχίσουμε να κάνουμε γρήγορες αλλαγές στους [κανόνες] με βάση αυτό και μόνο», είπε ένας από τους διπλωμάτες.

Στο δικό της έγγραφο, το οποίο είδε επίσης το Politico, η Επιτροπή υπερασπίστηκε σθεναρά την αποτελεσματικότητα των κανόνων, ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις των ΗΠΑ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κεντρική τράπεζα ήταν μελοδραματική. «Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τέτοια παγκόσμια σταθερά νομίσματα φαίνεται να είναι υπερεκτιμημένοι και είναι διαχειρίσιμοι βάσει του υπάρχοντος νομικού πλαισίου», ανέφερε η Επιτροπή στο έγγραφο.

Το στέλεχος της ΕΕ υποστήριξε ότι ήταν ακόμα «πολύ νωρίς» για να κρίνουμε τι επιπτώσεις θα είχε η αναζωπύρωση των κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ στις αγορές της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, είπε, οι κανόνες MiCA απαιτούν ήδη από τους παρόχους περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης να τηρούν αυστηρότερα κριτήρια για να δραστηριοποιούνται στην αγορά της ΕΕ – και έχουν ήδη αναγκάσει ορισμένους μεγάλους παίκτες να διαγράψουν τα stablecoin τους. Η Επιτροπή αναγνώρισε, ωστόσο, ότι οι κανόνες αυτοί απαιτούν επιβολή.

Ωστόσο, το στέλεχος της ΕΕ σημείωσε επίσης ότι μόνο ένα παγκόσμιο stablecoin έχει εγκριθεί βάσει των νέων κανόνων μέχρι στιγμής. Το νομοσχέδιο επιτρέπει στην ίδια την κεντρική τράπεζα να εμποδίζει τη λειτουργία τέτοιων εάν «αποτελούν απειλή για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών, τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής ή τη νομισματική κυριαρχία», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.