Ebury: Η επίθεση Τραμπ στη Fed τροφοδοτεί την τάση «Πουλήστε Αμερική»

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Μια εβδομάδα σχετικής ηρεμίας στις αγορές συναλλάγματος διαταράχθηκε αργά τη Μεγάλη Παρασκευή από έναν νέο γύρο χάους που προήλθε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε μια σειρά προσωπικών επιθέσεων στον πρόεδρο της Fed, Πάουελ, και ένας βασικός του σύμβουλος επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του, αν και το κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο παραμένει ασαφές. Ο Πάουελ δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως ο Τραμπ έχει τέτοιο δικαίωμα. Ωστόσο, αυτή η νέα επίθεση στους θεσμούς των ΗΠΑ αναστάτωσε περαιτέρω τους επενδυτές, οι οποίοι άρχισαν πάλι να πουλούν ταυτόχρονα αμερικανικές μετοχές, ομόλογα και δολάριο από το βράδυ της Κυριακής, μια εξαιρετικά ασυνήθιστη και ανησυχητική κίνηση της αγοράς.

Ο βαθμός στον οποίο οι αγορές μπορούν να επικεντρωθούν σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τις απρόβλεπτες εκρήξεις της κυβέρνησης Τραμπ αυτή την εβδομάδα είναι ασαφής. Ωστόσο, εκτός από τα ξαφνικά μηνύματα για τους δασμούς, τη νομισματική πολιτική και άλλα, αυτή την εβδομάδα θα έχουμε την πρώτη αποτίμηση της ζημιάς που έχουν προκαλέσει στην επιχειρηματική εμπιστοσύνη οι ασταθείς πολιτικές Τραμπ. Σήμερα Τρίτη, δημοσιεύονται οι εκθέσεις PMI Απριλίου από όλους τους κύριους οικονομικούς τομείς του κόσμου, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο, τόσο σε απόλυτα όσο και σε συγκριτικά μεγέθη. Όσον αφορά τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία, αυτά θα καθυστερήσουν λίγο ακόμη, εκτός από τα εβδομαδιαία στοιχεία αιτήσεων ανεργίας στις ΗΠΑ, τα οποία αποκτούν πλέον μεγαλύτερη σημασία.

Στερλίνα

Η στερλίνα ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου σχεδόν στο ίδιο μήκος κύματος με το ευρώ την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι αγορές δυσκολεύονταν να κάνουν διακρίσεις εν μέσω χάους στις ΗΠΑ. Τα σημαντικά αλλά καθυστερημένα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας περιλάμβαναν εκθέσεις για την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό Μαρτίου. Η πρώτη συνεχίζει να παραμένει σταθερή, με συνεχή δημιουργία θέσεων εργασίας και ικανοποιητικές, αλλά συγκρατημένες αυξήσεις μισθών. Για τον πληθωρισμό, τα νέα ήταν θετικά για την Τράπεζα της Αγγλίας, καθώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) Μαρτίου ήταν χαμηλότερος των προβλέψεων, ανοίγοντας το δρόμο για μείωση επιτοκίων τον Μάιο. Θεωρούμε ότι η στερλίνα είναι σε καλή θέση για να επωφεληθεί από την μεταβλητότητα των αγορών, δεδομένης της σχετικά χαμηλής έκθεσης της στους δασμούς των ΗΠΑ, της ανθεκτικής ζήτησης και της προοπτικής στενής σχέσης με την ΕΕ.

Ευρώ

Το ευρώ ενισχύθηκε μαζί με όλα τα κύρια νομίσματα (G10), υποδηλώνοντας ότι την περασμένη εβδομάδα η κίνηση ήταν περισσότερο «πώληση του δολαρίου» παρά «αγορά του ευρώ». Ωστόσο, μετά την «ημέρα απελευθέρωσης», το ευρώ είναι το νόμισμα με την καλύτερη επίδοση μεταξύ των κύριων νομισμάτων, εκτός από το ελβετικό φράγκο, υποδηλώνοντας ότι οι αγορές της Ευρωζώνης απορροφούν σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που φεύγουν από τις ΗΠΑ. Το γεγονός ότι το κοινό νόμισμα συνεχίζει να ενισχύεται, παρά τη σχετικά ήπια συνεδρίαση της ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαιώνει αυτήν την τάση. Οι αγορές τιμολογούν τώρα μειώσεις με τελικό επιτόκιο στο 1,5% ή χαμηλότερα, αλλά οι αγορές συναλλάγματος δεν φαίνεται να ανησυχούν για το χαμηλό επιτόκιο, σε αντάλλαγμα για τη σχετική θεσμική σταθερότητα της Ευρωζώνης.

Δολάριο

Οι μόνες μακροοικονομικές πληροφορίες που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής, και οι οποίες αντικατοπτρίζουν το χάος και την αναταραχή που ακολούθησαν την «ημέρα της απελευθέρωσης» είναι από έρευνες. Όλες σκιαγραφούν μια ομοιόμορφα δυσοίωνη εικόνα. Καταναλωτές και παραγωγοί ανησυχούν για υψηλότερες τιμές λόγω των δασμών, με τους τελευταίους να αναστέλλουν απότομα τα επενδυτικά τους σχέδια εν μέσω της αβεβαιότητας. Αυτό είναι αξιοσημείωτο, καθώς οι παραγωγοί με έδρα τις ΗΠΑ είναι οι επιδιωκόμενοι ωφελούμενοι των δασμολογικών πολιτικών. Ωστόσο, το μοναδικό αξιόπιστο πραγματικό οικονομικό στοιχείο είναι οι εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας, οι οποίες δεν έχουν αυξηθεί ακόμα, υποδηλώνοντας ότι αυτή η αβεβαιότητα δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε μαζικές απολύσεις. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε πρόσθετα στοιχεία Απριλίου: τις εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας και περαιτέρω περιφερειακές έρευνες της Fed. Στον βαθμό που οι αγορές μπορέσουν να στρέψουν την προσοχή τους σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τις εκρήξεις του Τραμπ, αυτά τα στοιχεία θα αποτελέσουν το επίκεντρο της εβδομάδας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.