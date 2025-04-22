Σε επίπεδα ρεκόρ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2024, δίνοντας στην κυβέρνηση το «πράσινο φως» ώστε να προχωρήσει στην ανακοίνωση έκτακτων μέτρων ενίσχυσης των ελληνικών νοικοκυριών.

Οπως έγινε νωρίτερα γνωστό, η κυβέρνηση ανέμενε την επίσημη ανακοίνωση των στοιχείων για το πλεόνασμα, ώστε να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα στήριξης.

Το πρωτογενές πλεόνασμα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, εκτινάχθηκε στα 11,4 δισ. ευρώ και έφτασε στο 4,8% του ΑΕΠ.

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2024, σύμφωνα με το ESA 2010, εκτιμάται στα 3,18 δισ. ευρώ (πλεόνασμα), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2024 εκτιμάται στα 364,9 δισ. ευρώ (153,6% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

Πηγή: skai.gr

