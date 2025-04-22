Mέτρα ενίσχυσης των ελληνικών νοικοκυριών ανακοινώνει σήμερα το μεσημέρι η κυβέρνηση, μετά τη δημοσίευση από τη Eurostat των στοιχείων για το πλεόνασμα του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ανακοίνωση των μέτρων ενίσχυσης θα κάνει στις 13:00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, ανήλθε σε πλεόνασμα ύψους 8,63 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 4,63 δισ. ευρώ, στο σύνολο του 2024, με τα φορολογικά έσοδα να φτάνουν στα 68,84 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 300 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 3.601 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2024 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025 και ελλείμματος 3.760 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023.



