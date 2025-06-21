Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η προθεσμία δύο εβδομάδων που δόθηκε στην Τεχεράνη αφορούσε το «ανώτατο όριο», διευκρινίζοντας ότι ενδέχεται να αποφασίσει για το εάν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν ενεργά στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν πριν από τη λήξη της.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ υποβάθμισε τη διπλωματική πρωτοβουλία ευρωπαϊκών κρατών με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης, μετά τη συνάντηση του Ιρανού ΥΠΕΞ με Ευρωπαίους ομολόγους του στη Γενεύη της Ελβετίας.

«Το Ιράν δεν θέλει να συζητήσει με την Ευρώπη. Θέλουν να μιλήσουν μαζί μας. Η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να βοηθήσει σε αυτό το ζήτημα» κατά την άφιξή του στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έδινε περιθώριο «δύο εβδομάδων» προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ στο πλευρό του Ισραήλ, συμπληρώνοντας πως θεωρεί ότι υπάρχει «ουσιαστική» πιθανότητα διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Ερωτηθείς εάν το Ιράν είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ να μεσολαβήσει στο Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις, ως προαπαιτούμενο για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι «πολύ δύσκολο στην παρούσα φάση να υποβληθεί αυτό το αίτημα» στο Ισραήλ. «Όταν κάποιος κερδίζει, είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνεις παρά όταν κάποιος χάνει», σημείωσε.

Ούτε την Τετάρτη είχε αποκαλύψει τις προθέσεις του ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, αφού ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής των ΗΠΑ στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν είχε πει: «ίσως το κάνω, ίσως όχι». Υποστήριξε επίσης ότι οι Ιρανοί είχαν επικοινωνήσει με την Ουάσινγκτον για να διαπραγματευτούν σχετικά με το πυρηνικό τους πρόγραμμα και «είχαν μάλιστα προτείνει να έρθουν στον Λευκό Οίκο», κάτι που η Τεχεράνη έσπευσε να διαψεύσει.

Πηγή: skai.gr

