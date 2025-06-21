Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ στηρίζουν ομόφωνα την υιοθέτηση του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2026 από τη Βουλγαρία

Το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της ΕΕ (ECOFIN) εξέφρασε την υποστήριξή του στην ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη από 1ης Ιανουαρίου 2026, δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις σήμερα στη συνέντευξη Τύπου του ECOFIN στο Λουξεμβούργο.

"Χαιρετίζω τη σημερινή απόφαση του ECOFIN που υποστηρίζει την ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη από 1ης Ιανουαρίου 2026. Αυτό είναι πράγματι ένα ορόσημο. Συνεπώς, τώρα, αυτό θα περάσει για συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο ECOFIN για τελική απόφαση στο ECOFIN του Ιουλίου", δήλωσε ο Ντομπρόβσκις μετά τη συνεδρίαση των υπουργών.

Ο Πολωνός υπουργός Οικονομικών Αντρέι Ντομάνσκι, ο οποίος προήδρευσε της σημερινής συνεδρίασης εκ μέρους της πολωνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκρίνισε ότι οι υπουργοί Οικονομικών υιοθέτησαν την απόφασή τους ομόφωνα.

Το ECOFIN απαρτίζεται από τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών των 27 κρατών μελών της ΕΕ, όπως και από τους αρμόδιος υπουργούς για τον προϋπολογισμό όταν συζητούνται δημοσιονομικά θέματα. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την πολιτική της ΕΕ στην οικονομία, τη φορολογία και τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Το Eurogroup ενέκρινε το βράδυ της Πέμπτης μια σύσταση των κρατών μελών της ευρωζώνης προς το Συμβούλιο της ΕΕ ότι η Βουλγαρία θα πρέπει να εισαγάγει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η σύσταση αναμένεται να εγκριθεί από το Συμβούλιο ECOFIN (με ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών της ευρωζώνης) στη συνεδρίασή του στις 20 Ιουνίου. Τπ Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει μια επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει το θέμα στη συνεδρίασή του στις 26-27 Ιουνίου.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 8 Ιουλίου με την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της γνωμοδότησής του και την έγκριση των τελικών αποφάσεων από το Συμβούλιο της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

