Τραμπ: Το Ισραήλ τα πάει καλά, το Ιράν όχι τόσο - Η Τεχεράνη απείχε εβδομάδες ή μήνες από πυρηνικό όπλο

«Το Ισραήλ τα πάει καλά. Το Ιράν τα πάει λιγότερα καλά. Μιλάμε με το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν θέλει να μιλήσει με την Ευρώπη», δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Είπε επίσης ότι είναι δύσκολο να ζητηθεί από το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ στον πόλεμο μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. «Η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να βοηθήσει σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Υπενθυμίζεται ότι οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών κάλεσαν την Παρασκευή το Ιράν να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αφού οι συνομιλίες στη Γενεύη με στόχο την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια νέα πυρηνική συμφωνία έληξαν με ελάχιστα σημάδια προόδου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ κάνει λάθος για τις πληροφορίες σχετικά με τα πυρηνικά όπλα ενώ εξέφρασε και την πεποίθηση ότι το Ιράν απείχε εβδομάδες ή μήνες από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. «Η Γκάμπαρντ κάνει λάθος για το ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο».

Ουκρανικό ζήτημα

Όσον αφορά το ουκρανικό ζήτημα, υποστήριξε ότι «Η Ρωσία και η Ουκρανία σημειώνουν πρόοδο».

Εμπορικές συμφωνίες με Ινδία και Πακιστάν

Ο Τραμπ προέβλεψε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι σε θέση να διαπραγματευτούν εμπορικές συμφωνίες τόσο με την Ινδία όσο και με το Πακιστάν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Τραμπ μίλησε με αισιοδοξία για το ενδεχόμενο εμπορικών συμφωνιών με τις δύο χώρες.

Χάρβαρντ

Όσον αφορά το ζήτημα του Χάρβαρντ, ο Τραμπ δήλωσε ότι «συνεργαζόμαστε με το Χάρβαρντ και είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί μια συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Πρόσθεσε ακόμη ότι «το Χάρβαρντ ενήργησε εξαιρετικά σωστά κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων και φαίνεται να έχει δεσμευτεί να κάνει το σωστό».

Ισπανία

Στο ζήτημα της Ισπανίας, δήλωσε ότι η χώρα είναι «διαβόητη» για τις χαμηλές δαπάνες στην άμυνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε από το ΝΑΤΟ να εξαιρεθεί η Ισπανία από την αύξηση του στόχου για τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επιστολή που εστάλη στον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, την οποία είδε το Reuters την Πέμπτη. Ο Σάντσεθ ζήτησε μια "πιο ευέλικτη φόρμουλα" που είτε θα καθιστά τον στόχο των δαπανών προαιρετικό είτε θα εξαιρεί την Ισπανία από την εφαρμογή του.

