Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον επικεφαλής των οικονομικών του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον επικεφαλής των οικονομικών του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, που ήταν στενός συνεργάτης του αναπληρωτή διοικητή του στρατιωτικού σκέλους της παλαιστινιακής οργάνωσης, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, Μαρουάν Ίσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF, ο Ιμπραήμ Αμπού Σαμάλα «εξουδετερώθηκε» σε κοινή επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και την υπηρεσία ασφαλείας, Σιν Μπετ στις 17 Ιουνίου, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Όπως αναφέρουν οι IDF, διετέλεσε «οικονομικός διευθυντής του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς και βοηθός του επικεφαλής του υπουργείου Έργων και αναπληρωτή διοικητή του στρατιωτικού σκέλους, Μαρουάν Ίσα, μέχρι τη δολοφονία του τον Μάρτιο του 2024».

«Στο πλαίσιο του ρόλου του, ο Αμπού Σαμάλα ήταν υπεύθυνος για όλα τα κεφάλαια του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Σε αυτόν τον ρόλο, σχεδίαζε και διαχειριζόταν τον προϋπολογισμό του βραχίονα κατά τη διάρκεια του πολέμου και τον εφάρμοζε μέσω ενός μηχανισμού μεταφοράς και λαθρεμπορίας τρομοκρατικών κεφαλαίων στη Λωρίδα της Γάζας, ύψους εκατομμυρίων δολαρίων για τον στρατιωτικό βραχίονα. Με αυτά τα κεφάλαια, ο Αμπού Σαμάλα συνέβαλε στις δυνατότητες εξοπλισμού της Χαμάς και επέτρεψε την κατανομή μισθών στους τρομοκράτες της οργάνωσης – κάτι που αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για τη συνεχιζόμενη τρομοκρατική δραστηριότητα της Χαμάς καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου», προσθέτει η ανακοίνωση.

צה"ל ושב״כ חיסלו את אחראי הכספים של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס וסייענו של סגן מפקד הזרוע הצבאית, מרואן עיסא



בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ ב-17 ביוני 2025 במרכז רצועת עזה, הותקף וחוסל המחבל אבראהים אבו-שמאלה.



