«Προθεσμία δύο εβδομάδων»: Ένα τελεσίγραφο που έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές ο Τραμπ χωρίς πάντα να το τηρεί

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα λάβει απόφαση σχετικά με το αν θα επιτεθεί στο Ιράν «εντός των επόμενων δύο εβδομάδων». Στον Τραμπ αρέσουν οι προθεσμίες δύο εβδομάδων, σημειώνει ο Anthony Zurcher, ανταποκριτής του BBC. Όπως σημειώνει, πριν από τρεισήμισι εβδομάδες, ο Τραμπ είπε ότι η Ρωσία είχε δύο εβδομάδες για να δείξει προθυμία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία ή να βρεθεί αντιμέτωπη με νέες οικονομικές κυρώσεις. Δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την απόφασή του.

Πριν από μία εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι σε περίπου δύο εβδομάδες οι ΗΠΑ θα στείλουν επιστολές που θα ενημερώνουν τους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής για τα νέα επίπεδα δασμών. Τον Μάιο, είχε θέσει ένα παρόμοιο χρονικό πλαίσιο «δύο έως τριών εβδομάδων» για τους νέους εισαγωγικούς δασμούς, μόνο και μόνο για να περάσει το διάστημα αυτό χωρίς κάποια δράση.

Πίσω στο 2020, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παρουσίαζε ένα «πλήρες και ολοκληρωμένο σχέδιο για την υγειονομική περίθαλψη» σε δύο εβδομάδες. Κανένα τέτοιο σχέδιο δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

Ήταν μόνο μία από τις πολλές προθεσμίες δύο εβδομάδων που έθεσε ο Τραμπ και στη συνέχεια τις απέρριψε κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του - σε ζητήματα που κυμαίνονταν από τις υποδομές μέχρι τους φόρους και την αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Ο Τραμπ τελικά ακολούθησε κάποιες από αυτές - και οι αποφάσεις για τον πόλεμο και την ειρήνη είναι από τις αποφάσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο που μπορεί να λάβει ένας πρόεδρος. Όμως η ιστορία δείχνει ότι ο Τραμπ σπάνια τηρεί μια προθεσμία δύο εβδομάδων.

