Επαναπατρισμός Γερμανών από το Ισραήλ με ειδικές πτήσεις

Η γερμανική πολεμική αεροπορία προχώρησε σήμερα στον επαναπατρισμό Γερμανών απευθείας από το Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της «διπλωματικής απομάκρυνσης», καθώς ο εναέριος χώρος του Ισραήλ παραμένει κλειστός.

Σύμφωνα με το υπουργείο 'Αμυνας, σε δύο αεροσκάφη Airbus A400M, τα οποία είχαν απογειωθεί νωρίτερα σήμερα από την βάση στο Βούνστορφ κοντά στο Ανόβερο, επιβαίνουν 64 άτομα, κυρίως οικογένειες με παιδιά. Η άφιξή τους στην Γερμανία αναμένεται αργότερα απόψε.

Λόγω της κατάστασης στην περιοχή, το υπουργείο 'Αμυνας εξήγησε ότι δόθηκε ειδική άδεια και οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν σε στενό συντονισμό με τις ισραηλινές αρχές, ενώ αφορούσαν «κυρίως οικογένειες με παιδιά και ευάλωτα άτομα».

Την ίδια ώρα προγραμματίζεται για αύριο μία ακόμη ειδική πτήση με ναυλωμένο αεροσκάφος και χωρίς ανάμιξη της πολεμικής αεροπορίας για τον επαναπατρισμό Γερμανών από την Ιορδανία, όπου οι ενδιαφερόμενοι φθάνουν οδικώς από το Ισραήλ. Ήδη, χθες και προχθές, πραγματοποιήθηκαν ακόμη δύο τέτοιες πτήσεις, στις οποίες επέβαιναν συνολικά 345 άτομα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, στον κατάλογο των Γερμανών που βρίσκονται στο Ισραήλ έχουν έως τώρα εγγραφεί περισσότερα από 4.000 άτομα, αν και ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι σημαντικά υψηλότερος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

