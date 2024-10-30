Τα γερμανικά ΜΜΕ για την επίσκεψη του ομοσπονδιακού προέδρου στην Ελλάδα

Οι συναντήσεις του ομοσπονδιακού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ με την ελληνική πολιτειακή και πολιτική ηγεσία καλύπτεται εκτενώς από τα γερμανικά ΜΜΕ, τα οποία εστιάζουν κυρίως στις αναφορές περί πολεμικών επανορθώσεων και κατοχικού δανείου.

«Κατά την διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, ο γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ήρθε αιφνιδιαστικά αντιμέτωπος με εκ νέου ελληνικές απαιτήσεις για αποζημιώσεις», γράφει στην ανταπόκρισή του το Γερμανικό Πρακτορείο Τύπου dpa και αναφέρεται στην υπενθύμιση εκ μέρους της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου των όσων υπέστη η Ελλάδα κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και του γεγονότος ότι «το θέμα των αποζημιώσεων και του αναγκαστικού δανείου είναι ακόμη πολύ σημαντικό για τον ελληνικό λαό», ενώ το πρόβλημα βρίσκεται ακόμη «σε εκκρεμότητα».

Ο κ. Σταϊνμάιερ, σύμφωνα με το dpa, αναγνώρισε την ευθύνη της Γερμανίας για τις «φρικαλεότητες» που διέπραξαν οι Γερμανοί πριν και κατά την διάρκεια του πολέμου, αλλά απέρριψε το ενδεχόμενο περαιτέρω αποζημιώσεων.

«Ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος επισκέπτεται την Αθήνα. Η Πρόεδρος (της Δημοκρατίας) τον αντιμετωπίζει με αιτήματα αποζημιώσεων τα οποία εξακολουθούν να είναι "σε εκκρεμότητα". Ο Σταϊνμάιερ το αντικρούει και επισημαίνει τις γερμανικές μορφές επανόρθωσης», αναφέρει σε ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του το ιδιωτικό ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv και επισημαίνει επίσης ότι κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο γερμανός πρόεδρος «βρέθηκε αντιμέτωπος με αιφνιδιαστικά ξεκάθαρες ελληνικές απαιτήσεις» για επανορθώσεις. «Ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος υπενθύμισε τη δέσμευση της Γερμανίας για την κατασκευή μουσείου του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη και την γερμανοελληνική ανταλλαγή νέων που προωθείται από τη Γερμανία. Χαρακτήρισε τα γερμανικά εγκλήματα στην Ελλάδα "ένα δύσκολο θέμα που εξακολουθεί να παίζει ρόλο στις σημερινές μας σχέσεις και που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, γι' αυτό και του αφιερώνω χώρο κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης", αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα. Το ίδιο θέμα αναδεικνύει και το περιοδικό Der Spiegel στο αντίστοιχο δημοσίευμα, αναπαράγοντας το ίδιο τηλεγράφημα του dpa, με τίτλο: «Η ελληνίδα Πρόεδρος φέρνει τον Σταϊνμάιερ αντιμέτωπο με απαιτήσεις για επανορθώσεις».

«Για αιφνιδιαστικά ξεκάθαρη» αναφορά του ζητήματος των πολεμικών επανορθώσεων κάνει λόγο και το πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD σε ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του. «Η Ελλάδα ζητά εδώ και καιρό γερμανικές αποζημιώσεις για τις ζημιές από τον πόλεμο. Κατά την επίσκεψη του κ. Σταϊνμάιερ, η ελληνίδα πρόεδρος του έθεσε το πρόβλημα αιφνιδιαστικά ξεκάθαρα. Η Γερμανία θεωρεί ότι το ζήτημα έχει κλείσει», επισημαίνεται στο δημοσίευμα, στο οποίο παρατίθεται και η αντίστοιχη αναφορά, κατόπιν, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Ο κ. Σταϊνμάιερ δεν απάντησε στο δημόσιο τμήμα της συνάντησης. Αντιθέτως, επαίνεσε την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας μετά την χρηματοπιστωτική κρίση και εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η χώρα επέστρεψε σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης».

Σε άλλο ρεπορτάζ του το περιοδικό Der Spiegel αναφέρεται σε «αναταραχή» που προκλήθηκε από την επίσκεψη του γερμανού προέδρου σε κέντρο υποδοχής και καταγραφής προσφύγων στην Μαλακάσα. «Οι άνθρωποι εκεί φώναζαν "ταυτότητα, ταυτότητα" και "Γερμανία, Γερμανία"», γράφει το περιοδικό. O κ. Σταϊνμάιερ δήλωσε αργότερα ότι «αυτή η διαμαρτυρία ήταν επίσης μια έκκληση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μην κλείσουν τα σύνορα όπως κάνουν τώρα όλο και περισσότερο. Κατανοούμε και μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι πρόσφυγες έχουν αυτή την προσδοκία. Αλλά νομίζω ότι, δεδομένης της κατάστασης των κοινωνιών μας, θα κάνουμε επίσης καλά να μειώσουμε ουσιαστικά τον αριθμό των αφίξεων σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια», καταλήγει το δημοσίευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

