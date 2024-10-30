Κατάπαυση πυρός στον Λίβανο: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Ισραήλ-ΗΠΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο που συζητούν οι Ισραηλινοί με τους Αμερικανούς περιλαμβάνει:

Την πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος 1701 του ΟΗΕ

Απόσυρση της Χεζμπολά από τον νότιο Λίβανο

Ο επίσημος στρατός Λιβάνου και η UNIFIL θα είναι οι μοναδικές ένοπλες οντότητες στον νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιχειρήσεις κατά στρατιωτικών και κυβερνητικών στόχων

Η κυβέρνηση του Λιβάνου θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα σταματήσουν οι λαθραίες εισαγωγές και η παραγωγή όπλων στη χώρα

Ο Ισραηλινός στρατος θα πρέπει να αποσυρθεί μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας από την υπογραφή της συμφωνίας

Στον νοτιο Λίβανο θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου τον οποίο θα επιβλέπουν οι ΗΠΑ και άλλες διεθνείς δυνάμεις

Σύμφωνα με το Bloomberg, το Ισραήλ εξέταζε μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο με στόχο την απομάκρυνση των ανδρών της φιλοσιιτικής οργάνωσης από τα ισραηλινά σύνορα, καθώς εκτιμά ότι το πυραυλικό οπλοστάσιό της έχει ως επί το πλείστον χρησιμοποιηθεί ή καταστραφεί αναφέρει το Bloomberg.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματούχους αργά την Τρίτη για να συζητήσουν μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός που στηρίζεται από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος στέλνει δύο από τους υψηλότερους απεσταλμένους του προέδρου Τζο Μπάιντεν για τη Μέση Ανατολή, τον Μπρετ ΜακΓκουρκ και τον Άμος Χόχσταϊν, στο Ισραήλ την Πέμπτη, δήλωσε άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του προέδρου Μπάιντεν, Μπρετ ΜακΓκούργκ και Άμος Χοχστάιν θα έχουν σήμερα Τετάρτη συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στον Λίβανο.

Το σχέδιο θα οδηγήσει σε αναστολή των εχθροπραξιών για 60 ημέρες, ενώ οι μεσολαβητές συνάπτουν μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία για να απομακρύνουν τη Χεζμπολάχ από τη συνοριακή περιοχή και να ενισχύσουν τον αριθμό των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών εκεί, ανέφερε το ισραηλινό Channel 12. Ωστόσο, πολλά εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν, όπως έχουν καταδείξει μυριάδες αποτυχημένες προσπάθειες για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα.

«Ο πόλεμος στο βορρά θα έχει τελειώσει μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπέζαλελ Σμότριτς, αναφερόμενος στο μέτωπο του Λιβάνου, προσθέτοντας εμφατικά ότι το 2025 «δεν θα είναι έτος πολέμου, θα είναι έτος εξόδου από τον πόλεμο».

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, μιλώντας την Τρίτη, σημείωσε ότι η ιεραρχία της Χεζμπολάχ έχει πλέον καταστραφεί, και εκτίμησε ότι η πυραυλική της ικανότητα είναι στο 20% αυτής που ήταν πριν από τη σύγκρουση.

Εξάλλου, οι IDF τόνισαν την Τρίτη ότι οι στρατιωτικοί στόχοι στον Λίβανο έχουν σχεδόν επιτευχθεί, και ότι η κυβέρνηση μπορεί να αναλάβει πλέον διπλωματικές πρωτοβουλίες. Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στo ενημερωτικό σάιτ Ynet ότι υπάρχει πρόοδος σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο.

