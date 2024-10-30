Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και ηθοποιός Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ψηφίσει τη Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την πολιτική, αλλά και τη μεγάλη «οργή» του για τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να μη μείνει σιωπηλός.

Σε ένα μακροσκελές κείμενο στο Χ, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Ίλον Μασκ, ο οποίος στηρίζει με σθένος τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην «Mr Universe» διαβεβαιώνει πως θα ήθελε να παραμείνει «αποσυνδεδεμένος» από την πολιτική, την οποία «σιχαίνεται πιο πολύ από ποτέ».

«Όμως, δεν μπορώ. Διότι το να απορρίπτει κανείς τα αποτελέσματα μιας εκλογικής αναμέτρησης είναι αυτό που είναι το πιο αντιαμερικανικό» και «το να λέει κανείς ότι η Αμερική είναι ένας κάδος απορριμμάτων για τον κόσμο είναι τόσο αντιπατριωτικό που με κάνει έξω φρενών», εξηγεί ο Ρεπουμπλικάνος πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας (2003-2011), γνωστός για τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του ενώ ήταν επικεφαλής της πολιτείας.

«Πάντα θα είμαι πρωτίστως Αμερικανός και μετά Ρεπουμπλικάνος. Για αυτόν τον λόγο, αυτήν την εβδομάδα, ψηφίζω την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλς», γράφει εκείνος που διαδέχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2010 τον Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή "The celebrity apprentice".

Ο πρωταγωνιστής του «Terminator» είχε ήδη αρνηθεί να ψηφίσει τον Τραμπ το 2016 και τον είχε χαρακτηρίσει τον «χειρότερο πρόεδρο όλων των εποχών» το 2021. Για εκείνον, η επιστροφή του μεγιστάνα στον Λευκό Οίκο θα σήμαινε «επιπλέον τέσσερα χρόνια ανοησιών χωρίς αποτέλεσμα, που θα μας κάνουν ολοένα και πιο θυμωμένους, διχασμένους και γεμάτους μίσος».

Στη συνέχεια παραθέτει έναν μακρύ κατάλογο καταγγελιών σε βάρος του, κατηγορώντας τον ότι «δεν σεβάστηκε την ψήφο σας παρά μόνο όταν είναι υπέρ του», ότι «έστειλε τους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο, ενώ εκείνος κοιτούσε πίνοντας μια Coca‑Cola light» ή ακόμα «ότι δεν εργάστηκε σε καμία άλλη μεταρρύθμιση από το να μειώσει τους φόρους για τους δωρητές του ή άλλους πλούσιους σαν κι εμένα».

Πηγή: skai.gr

