Έξι μόλις ημέρες πριν τις αμερικανικές εκλογές, ο Τζο Μπάιντεν ο οποίος κάποτε διεκδικούσε την αμερικανική προεδρία για μια δεύτερη θητεία προέβη σε μια νέα γκάφα για πολλούς η οποία κάνει την Κάμαλα Χάρις τώρα να τρέχει και να μη φτάνει προκειμένου να συμμαζέψει ό,τι μπορεί από τις νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου.

Ο Τζο Μπάιντεν σε δηλώσεις του χθες, Τρίτη φαίνεται να αποκάλεσε «σκουπίδια» τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ προκαλώντας την έντονη αντίδραση των Ρεπουμπλικάνων. Η δήλωση αυτή του Μπάιντεν φαίνεται να έρχεται αφότου ο κωμικός Τόνι Χίντσκλιφ ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή στη διάρκεια μεγάλης προεκλογικής συγκέντρωσης του Τραμπ στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν την Κυριακή αποκάλεσε το Πουέρτο Ρίκο «νησί σκουπιδιών που επιπλέει στη μέση του ωκεανού».

Με μια αποτυχημένη για πολλούς προσπάθεια να υπερασπιστεί τους Πορτορικανούς ο πρόεδρος Μπάιντεν φαίνεται πως πέτυχε το ακριβώς αντίθετο, αναγκάζοντας την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις να σώσει στο παρά πέντε των εκλογών ό,τι μπορεί από την δήλωση αυτή, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Ο Λευκός Οίκος προσπάθησε γρήγορα να αποσαφηνίσει τις δηλώσεις του προέδρου, με τον εκπρόσωπο Άντριου Μπέιτς να λέει ότι αναφερόταν στα λεγόμενα του κωμικού Χίντσκλιφ στη συγκέντρωση στη Νέα Υόρκη, όχι στους υποστηρικτές του πρώην προέδρου. Και σε μια περαιτέρω ένδειξη ότι ο Λευκός Οίκος αναγνωρίζει τις πιθανές πολιτικές συνέπειες του επεισοδίου, ο ίδιος ο Μπάιντεν ανέλαβε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δώσει διευκρινίσεις.

«Νωρίτερα σήμερα αναφέρθηκα στη ρητορική μίσους για το Πουέρτο Ρίκο που εκτοξεύτηκε από τον υποστηρικτή του Τραμπ στη συγκέντρωση του στο Madison Square Garden ως σκουπίδια—η οποία είναι η μόνη λέξη που μπορώ να σκεφτώ για να την περιγράψω. Η δαιμονοποίηση των Λατίνων είναι ασυνείδητη. Αυτό ήταν το μόνο που ήθελα να πω. Τα σχόλια σε εκείνο το συλλαλητήριο δεν αντικατοπτρίζουν ποιοι είμαστε ως έθνος», έγραψε ο Μπάιντεν στο X.

Earlier today I referred to the hateful rhetoric about Puerto Rico spewed by Trump's supporter at his Madison Square Garden rally as garbage—which is the only word I can think of to describe it. His demonization of Latinos is unconscionable. That's all I meant to say. The… — Joe Biden (@JoeBiden) October 30, 2024

Αλλά η ζημιά μπορεί να έχει ήδη γίνει για την Κάμαλα Χάρις.

Η σύγκριση με την Χίλαρι

Το σχόλιο του Μπάιντεν προκάλεσε άμεσες συγκρίσεις με την παρατήρηση της τότε υποψήφιας των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον το 2016 που είπε ότι οι μισοί από τους υποστηρικτές του Τραμπ πρέπει να «μπουν στο καλάθι των αξιοθρήνητων» λόγω των «ρατσιστικών, σεξιστικών, ομοφοβικών, ξενοφοβικών, ισλαμαφοβικών» απόψεών τους. Τα σχόλιά της έγιναν ένα κάλεσμα συγκέντρωσης για τον Τραμπ και τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης

Αν και το πρωί της Τετάρτης η Κάμαλα Χάρις προσπάθησε με κάποιο τρόπο να διορθώσει τα πράγματα λέγοντας πως διαφωνεί κάθετα με οποιαδήποτε κριτική στους ανθρώπους με βάση το ποιον ψηφίζουν, η εκστρατεία του Τραμπ είχε φροντίσει να αδράξει ήδη την ευκαιρία υπέρ του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου για να προσπαθήσει να δημιουργήσει το ίδιο είδος δυναμικής, ισχυριζόμενοι ότι ο πρώην πρόεδρος υποστηρίζεται από «Λατίνους, μαύρους ψηφοφόρους, συνδικαλιστές, μαμάδες αγγέλους, αξιωματικούς επιβολής του νόμου, συνοριοφύλακες και Αμερικανούς όλων των θρησκειών», ενώ οι αντίπαλοί του «έχουν χαρακτηρίσει αυτούς τους μεγάλους Αμερικανούς ως φασίστες, ναζί και τώρα σκουπίδια». Η εκπρόσωπος Τύπου της εκστρατείας Τραμπ, πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει τρόπος να το περιγράψουμε: Ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις δεν μισούν απλώς τον Πρόεδρο Τραμπ, περιφρονούν τα δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανών που τον υποστηρίζουν».

Νέος πονοκέφαλος για τη Χάρις

Κανείς δεν μπορεί να πει πώς αυτή η τελευταία ανατροπή σε μια ταραχώδη καμπάνια θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά στον φαύλο κύκλο της τελευταίας εβδομάδας ακόμη και μερικές ανακριβείς λέξεις μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές πολιτικές συνέπειες, διότι η αντίληψη είναι το παν, σχολιάζει ο αρθρογράφος του κειμένου.

Τη στιγμή που η ομάδα της Χάρις ήθελε να κρατήσει την προσοχή στη συγκέντρωση του Τραμπ στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, η οποία έπαιξε με το αντίθετο μήνυμα το βράδυ της Τρίτης, ο πρόεδρος παρέδωσε στη Χάρις ένα πολιτικό χάος. Τώρα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ερωτηθεί αν θεωρεί επίσης τους υποστηρικτές του Τραμπ ως «σκουπίδια». Η απάντησή της, όποια και να είναι, απλώς θα τραβήξει ακόμη περισσότερο την ιστορία. Ο Τραμπ είναι επίσης πιθανό να εκμεταλλευτεί τη γκάφα για να υποστηρίξει ότι οι Δημοκρατικοί βλέπουν τους εργαζόμενους Αμερικανούς με περιφρόνηση.

Η εκστρατεία του έχει ήδη προσπαθήσει να ανατρέψει τις συνέπειες από τους ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ θαυμάζει τους στρατηγούς που υπηρέτησαν τον Αδόλφο Χίτλερ σε ένα επιχείρημα ότι η Χάρις πιστεύει ότι όλοι οι υποστηρικτές του είναι Ναζί.

Γενικότερα, το σχόλιο του Μπάιντεν που θα παρουσιαστεί από τα μέσα ενημέρωσης υπέρ του Τραμπ ως περιφρόνηση για τους υποστηρικτές του πρώην προέδρου ήρθε ακριβώς τη στιγμή που η Χάρις προσπαθεί να εμφανιστεί ως ενοποιητική φιγούρα για να κερδίσει τους Ρεπουμπλικάνους που είναι δυσαρεστημένοι με τον εξτρεμισμό του Τραμπ, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να κάνουν το άλμα για να ψηφίσουν έναν Δημοκρατικό.

Ό,τι όμως κι αν εννοούσε ο Μπάιντεν, τα σχόλιά του έρχονται αντιμέτωπα με τις νουθεσίες προς τους Δημοκρατικούς από δύο άλλους προέδρους, τον Μπιλ Κλίντον και τον Μπαράκ Ομπάμα, οι οποίοι παρακάλεσαν τους ακτιβιστές κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συνεδρίου των Δημοκρατικών να δώσουν τον δικό τους πολιτικό αγώνα κατά του Τραμπ, αλλά σεβόμενοι τους ψηφοφόρους του.

Το CNN στην ανάλυσή του υπενθυμίζει τις συνέπειες του «αξιοθρήνητου» σχολίου της Χίλαρι Κλίντον το 2016, που έδειξε ότι η ανακρίβεια και η υπονοούμενη περιφρόνηση μπορούν να στοιχειώσουν τους υποψηφίους στο τελικό παιχνίδι των εκλογών. Όπως σχολιάζει, το «αξιοθρήνητο» σχόλιο της Χίλαρι Κλίντον τότε έδειξε ότι η ανακρίβεια και η υπονοούμενη περιφρόνηση μπορεί να στοιχειώσουν τους υποψηφίους και τους υποκαταστάτες τους στο τελικό παιχνίδι των εκλογών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.