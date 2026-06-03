Το μοναδικό που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση. Ο Άρης στην εποχή του Σιάο παραδίδει το «τιμόνι» στον Βασίλη Σπανούλη που θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας.

Ο legend του αθλήματος και ομοσπονδιακός κόουτς της Εθνικής μας ομάδας, συμφώνησε με τους ανθρώπους των «κίτρινων» και το μοναδικό που απομένει για την ολοκλήρωση του deal είναι διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται την Πέμπτη και πληροφορίες αναφέρουν πως το συμβόλαιο του 44χρονου προπονητή θα είναι τριετές με απολαβές 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως. Το μπάτζετ που θα έχει στη διάθεσή του αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ.

Ο πήχης, προφανώς, ανεβαίνει... κατακόρυφα πια στον Άρη με την πρόσληψη του V-Span, ο οποίος υπενθυμίζεται πως είχε αποχωρήσει πριν από μερικούς μήνες από τη Μονακό ελέω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε το γαλλικό κλαμπ.





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