Ζελένσκι: Έτοιμος για συνάντηση με τον Πούτιν - Θα εντείνουμε τα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που προειδοποιεί ότι η Ουκρανία θα εντείνει τα πλήγματα στο ρωσικό έδαφος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι «μόνο θέμα χρόνου» η αύξηση της κλίμακας των ουκρανικών αντιποίνων στο ρωσικό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι τα βαθιά πλήγματα κατά στόχων στη Ρωσία επιτρέπουν στο Κίεβο να διαπραγματεύεται από ισότιμη θέση με τη Μόσχα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ γνωστοποίησε ότι κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας στο Κίεβο συζητήθηκε η ενίσχυση των προμηθειών πυραύλων αεράμυνας προς την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία συνεργάζεται στενά με τη Γαλλία, τη Νορβηγία, τη Γερμανία, τη Δανία και την Ιταλία, μεταξύ άλλων χωρών πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προμήθειες συστημάτων αεράμυνας και ότι η Νορβηγία είναι «έτοιμη να βοηθήσει».

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία και οι εταίροι της εργάζονται ώστε «η Ευρώπη να αποκτήσει τις δικές της αντιβαλλιστικές δυνατότητες. Πρέπει να ολοκληρώσουμε πλήρως αυτό το κοινό έργο και να προσφέρουμε στην Ευρώπη ένα δικό της σύστημα αρκετά ισχυρό ώστε να την προστατεύει από βαλλιστικές απειλές».

«Όταν η Ευρώπη θα είναι προστατευμένη από βαλλιστικούς πυραύλους, αυτό θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας όχι μόνο για κάποια χώρα μεμονωμένα στην ήπειρό μας, αλλά πραγματικά για όλους τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι μια ακόμη μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση θα μπορούσε να σημειωθεί ακόμη και το βράδυ της Τετάρτης, επισημαίνοντας ότι από τις ρωσικές επιθέσεις της Τρίτης σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 131.



Πηγή: skai.gr

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