Η Λιθουανία σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για πιθανή φιλοξενία αμερικανικών πυρηνικών όπλων

Η Λιθουανία βρίσκεται σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ για την ενδεχόμενη φιλοξενία αμερικανικών πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Άμυνας της χώρας.

«Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ρομπέρτας Κάουνας σύμφωνα με το Politico. Οι συνομιλίες αυτές πραγματοποιούνται εν μέσω των κινήσεων της Ουάσιγκτον για τη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενδέχεται να εκτεθούν σε σοβαρά κενά ασφαλείας.

«Η Λιθουανία σίγουρα δεν θα μείνει αμέτοχη», πρόσθεσε ο Κάουνας.

Το Σύνταγμα της Λιθουανίας απαγορεύει την ύπαρξη όπλων μαζικής καταστροφής εντός των συνόρων της, αλλά ο πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα έθεσε το ενδεχόμενο τροποποίησης του Συντάγματος, επικαλούμενος τους κινδύνους για την ασφάλεια.

Οι Financial Times ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι διεξάγουν συνομιλίες για την ανάπτυξη πυρηνικών κεφαλών και βομβαρδιστικών αεροσκαφών σε χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Αμερικανικά πυρηνικά όπλα βρίσκονται επί του παρόντος αποθηκευμένα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Τουρκία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι διαπραγματεύσεις συμπίπτουν με την προγραμματισμένη αποχώρηση περίπου 1.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Λιθουανία.

Πηγή: skai.gr

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