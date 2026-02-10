Ιστορία έγραψε το βράδυ της Δευτέρας (09/02) η Γούτα Λίρνταμ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

H 27χρονη Ολλανδή πρωταθλήτρια διέλυσε τα κοντέρ και κατέγραψε νέο ολυμπιακό ρεκόρ στα 1000 μέτρα speed skating, κατακτώντας το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στη δεύτερη Ολυμπιάδα που συμμετέχει! Πρόκειται για το κορίτσι που ταξίδεψε στο Μιλάνο για τους Αγώνες με το ιδιωτικό της τζετ και δημιούργησε σάλο.

Στο πλευρό της Λίρνταμ βρέθηκε ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Πολ, με τον γνωστό πυγμάχο να πλαντάζει στο κλάμα από τη χαρά του μόλις η σύντροφός του πέρασε την γραμμή του τερματισμού!

