ΟΗΕ: «Σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση» της Δυτικής Όχθης διεξάγει το Ισραήλ

«Μονομερή ισραηλινά μέτρα μετατρέπουν σταδιακά την πραγματικότητα επί του πεδίου», δήλωσε η Ρόουζμαρι ΝτιΚάρλο, αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΗΕ

Υψηλόβαθμη αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε σήμερα ότι τα μέτρα που έλαβε το Ισραήλ για να ενισχύσει τον έλεγχό του στις περιοχές της Δυτικής Όχθης που διοικούνται από την Παλαιστινιακή Αρχή ισοδυναμούν με «σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση».

«Παρακολουθούμε μια σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, την ώρα που μονομερή ισραηλινά μέτρα μετατρέπουν σταδιακά την πραγματικότητα επί του πεδίου», δήλωσε η Ρόουζμαρι ΝτιΚάρλο, αναπληρώτρια γενική γραμματέας, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για το παλαιστινιακό ζήτημα.

