Εξαντλήθηκαν τα δωρεάν προφυλακτικά που διανεμήθηκαν σε αθλητές στο Ολυμπιακό Χωριό στην Κορτίνα, μόλις μια εβδομάδα μετά την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa.

Πολλές χιλιάδες προφυλακτικά με το λογότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων είχαν διατεθεί δωρεάν σε αθλητές, αλλά όλα έχουν εξαντληθεί στην Κορτίνα, γράφει σήμερα η εφημερίδα.

Δεν είναι σαφές αν θα διανεμηθούν περισσότερα.

Περίπου 2.900 αθλητές αγωνίζονται στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι διαρκούν έως τις 22 Φεβρουαρίου, με όσους συμμετέχουν σε ορεινά αγωνίσματα να διαμένουν συχνά στην Κορτίνα.

Ένα άλλο Ολυμπιακό Χωριό βρίσκεται στο Μιλάνο για τα αγωνίσματα πατινάζ.

Τα τελευταία χρόνια θεωρείται συνήθης πρακτική στους Θερινούς και Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες να παρέχονται προφυλακτικά στα Ολυμπιακά Χωριά.

Αυτό έγινε για πρώτη φορά το 1988 στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ.

Λέγεται ότι περίπου 300.000 προφυλακτικά διατέθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η La Stampa επικαλέστηκε έναν αθλητή, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, ο οποίος είπε: «Οι προμήθειες τελείωσαν σε μόλις τρεις ημέρες. Μας υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν κι άλλες. Αλλά ποιος ξέρει πότε;»

Πηγή: skai.gr

