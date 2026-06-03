Ουκρανικό drone, επεισόδια στην Αλβανία και τουρκικό ν/σ «Γαλάζια Πατρίδα: Η ενημέρωση του ΥΠΕΞ για τα διπλωματικά μέτωπα

Στην ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα του ουκρανικού drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο και έχει θέσει το θέμα σε όλα τα αρμόδια διεθνή επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και ότι αναμένεται η επίσημη απάντηση της ουκρανικής πλευράς.

Παράλληλα, για τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, όπου τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης, υπογράμμισε ότι η Αθήνα έχει εκφράσει έντονη ανησυχία, έχει ζητήσει πλήρη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών, ενώ επανέλαβε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας συνδέεται άμεσα με τον σεβασμό του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας.

Εν τω μεταξύ, σχετικά με το υπό συζήτηση τουρκικό νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», η κ. Ζωχιού ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για δημοσιογραφικές πληροφορίες χωρίς επίσημη επιβεβαίωση από την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και επιδιώκει σταθερά τη διατήρηση της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Αναλυτικά η ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών από την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού:

Καλή σας μέρα.

Ξεκινάμε με την Ουκρανία:

Σε συνέχεια της περιέλευσης του επίσημου πορίσματος της έρευνας στο Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το εντοπισθέν, στη Λευκάδα, Μη Επανδρωμένο Σκάφος Επιφανείας, ο Υπουργός Εξωτερικών προχώρησε στα εξής βήματα:

- Ενημέρωσε την Ύπατη Εκπρόσωπο για τα αποτελέσματα του πορίσματος της έρευνας.

- Για το θέμα αυτό έχει επικοινωνήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Mark Rutte

- Το θέμα αυτό το έθεσε, δια ζώσης, στον Ουκρανό ομόλογό του στο περιθώριο της Άτυπης Συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Gymnich» στη Λεμεσό.

-Την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο, στην Αθήνα και στο Κίεβο, στο οποίο επισημαίνονται τα εξής:

• Το Μη Επανδρωμένο Σκάφος Επιφανείας που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Επίσης, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία.

• Με τη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, σε μεγάλη απόσταση από το πραγματικό μέτωπο του πολέμου, διακυβεύεται η εθνική μας ασφάλεια και η εθνική μας οικονομία υφίσταται καθοριστικό πλήγμα.

• Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες.

• Η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου Μη Επανδρωμένου Σκάφους Επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο.

Λίβανος

Οι τελευταίες εξελίξεις προκάλεσαν την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, την οποία ζήτησε, μεταξύ άλλων, και η Ελλάδα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις εντός του Λιβάνου. Η πρόσφατη κατάληψη του στρατηγικού Κάστρου Beaufort και της γύρω κορυφογραμμής σηματοδοτεί μια επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση.

Καλούμε σε καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και σε άμεση παύση των εχθροπραξιών και την ανανέωση των προσπαθειών για μια βιώσιμη διπλωματική διευθέτηση. Η πλήρης εφαρμογή του Ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η αυστηρή τήρηση όλων των δεσμεύσεων για κατάπαυση του πυρός από όλα τα μέρη παραμένουν απαραίτητες.

Υποστηρίζουμε τη συνέχιση των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτων και προτρέπουμε τα μέρη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά και με καλή πίστη, με στόχο μια συνολική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία δύναται να συμβάλει στη βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.

Οι τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις στον νότιο Λίβανο ενέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν περαιτέρω εκτοπισμούς, επιδεινώνοντας μια ήδη οξεία ανθρωπιστική κρίση.

Η Ελλάδα στηρίζει τη σταθερότητα, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου.

Έχει ήδη οργανώσει μια εθνική αποστολή 3 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βηρυτό και σχεδιάζει να οργανώσει περισσότερες δράσεις. Ολοκληρώνουμε, επίσης, τη διάθεση μιας σημαντικής οικονομικής συνεισφοράς μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με στόχο την ενίσχυση του Λιβάνου στον τομέα υγείας και συγκεκριμένα του νοσοκομείου του Αγίου Γεωργίου στη Βηρυτό.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου Joseph Aoun και της Κυβέρνησης του Λιβάνου.

Καλούμε όλα τα μέρη να επιστρέψουν στον δρόμο της διπλωματίας και του διαλόγου σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή και να πραγματοποιήσουν απτά βήματα προς την αποκλιμάκωση.

Ο Λίβανος αξίζει ένα μέλλον ειρήνης, ασφάλειας και αξιοπρέπειας και η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό του σε αυτή την προσπάθεια.

Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή.

Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα υποδεχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλο Γ΄, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα.

Θέματα συζήτησης είναι η συνεργασία Ελλάδας - Πατριαρχείου, η έμπρακτη υποστήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο, τη χριστιανική παρουσία και κληρονομιά.

Το τελευταίο διάστημα, η Ελλάδα σε συνεργασία με το Πατριαρχείο προωθεί διάφορες δράσεις στα Ιεροσόλυμα και την περιοχή δικαιοδοσίας του, επικεντρωμένες στο Πατριαρχείο και τα Ιερά Προσκυνήματα. Η Ελλάδα δεσμεύεται ότι θα συνεχίζει να στηρίζει το Πατριαρχείο. Το ζήτημα της χριστιανικής παρουσίας στα Ιεροσόλυμα και τη Μέση Ανατολή ήταν και παραμένει για την Ελλάδα θέμα καίριας σημασίας.

Αναφορικά με την Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Gymnich», στη Λεμεσό, στις 28 Μαΐου

Ο Υπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τους Ευρωπαίους Εταίρους και τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας για μια σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Με την Ινδία και τη Σαουδική Αραβία διατηρούμε στρατηγικές σχέσεις και αποδίδουμε σημασία στη διαπεριφερειακή συνεργασία και τη συνδεσιμότητα, όπως αποτυπώνεται στις σχέσεις ΕΕ-Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, ΕΕ-Ινδίας και στον οικονομικό διάδρομο IMEEC, ο οποίος δύναται να αποτελέσει έναν κομβικό άξονα σταθερότητας, ανάπτυξης και ευημερίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του πολέμου στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, όπως και στις συνέπειες, οι οποίες έχουν ήδη γίνει ορατές παγκοσμίως: στη ναυτιλία, στην ενέργεια, στο εμπόριο και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Προσβλέπουμε στη συνέχιση της εκεχειρίας και στην αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης. Επισημαίνουμε την ανάγκη στήριξης της διπλωματίας, ως της αναγκαίας οδού προς τη βιώσιμη ειρήνη.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση στη Γάζα και ο πόλεμος στην ευρύτερη Μέση Ανατολή καθιστούν επιτακτική την προώθηση της συζήτησης για την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναδεικνύεται ότι η εξάρτηση σε στρατηγικούς τομείς, όπως στην αμυντική παραγωγή, την ενέργεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού, μπορεί να μας καταστήσει ευάλωτους.

Ως εκ τούτου, η μετάβαση στη στρατηγική αυτονομία, με παράλληλη διατήρηση του ισχυρού γεωπολιτικού ρόλου της Ευρώπης στον κόσμο αποτελεί μία αναγκαία συνθήκη.

Διεύρυνση - Δυτικά Βαλκάνια

Ως προς τη Διεύρυνση, η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ.

Η Ελλάδα, ως το αρχαιότερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, παραμένει σταθερός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, στη βάση των αρχών της αιρεσιμότητας και των ιδίων επιδόσεων, χωρίς καμία παρέκκλιση από την υποχρέωση σεβασμού του κράτους δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Ως προς το πρόσφατο επεισόδιο στην Αλβανία,

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε με ανακοίνωσή του την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο, 30 Μαΐου, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων υπήρχε και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε.

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή, ενώ παράλληλα προέβη και στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Σημειώνουμε την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών αρχών επί αυτού του ζητήματος.

Ωστόσο, υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο της ελληνικής πρωτοβουλίας για την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων,

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στη Σερβία, στις 12 Ιουνίου και στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο στις 19 Ιουνίου.

Βασικός στόχος των επισκέψεων είναι η επαναβεβαίωση της ελληνικής στήριξης στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και η ενθάρρυνση απτής προόδου ως προς τις μεταρρυθμίσεις, καθώς και η παροχή τεχνογνωσίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στην πρόοδο του μεταρρυθμιστικού έργου και την ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου.

Στις 10 Ιουνίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής και στην Υπουργική Συνάντηση της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP). Αντικείμενο των συζητήσεων θα είναι η ενίσχυση της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας, της ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας, ο στενότερος συντονισμός σε βασικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των σύγχρονων γεωπολιτικών προκλήσεων και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Σχετικά με τη Λιβύη,

Σε συνέχεια της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη της Λιβύης στις 27 Απριλίου 2026 και την ανακοίνωση για τον επικείμενο δεύτερο γύρο των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, η ελληνική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την Υφυπουργό Εξωτερικών Πρέσβυ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα μεταβεί, στις 10 Ιουνίου, στην Τρίπολη.

Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με τη Λιβύη. Στις 27 Απριλίου συμφωνήθηκε η ετοιμότητα Ελλάδας και Λιβύης, ως κράτη με αντικείμενες ακτές, να συνεχίσουν τις συνομιλίες για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Υπενθυμίζεται ότι η κήρυξη της εκκίνησης των τεχνικών συνομιλιών από τον Υπουργό Εξωτερικών και τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Al Taher Salem Al Baour, καθώς και η πρώτη συνάντηση των τεχνικών επιτροπών είχαν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, τον Σεπτέμβριο 2025.

Ως προς το αυριανό πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης θα υποδεχθεί αύριο, 4 Ιουνίου, στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον ομόλογό του του Παναμά, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου του Παναμά, José Raúl Mulino, στην Αθήνα.

Οι σχέσεις Ελλάδας-Παναμά παρουσιάζουν ιδιαίτερα θετική δυναμική κατά τα τελευταία έτη, ιδίως μετά το άνοιγμα της ελληνικής Πρεσβείας στον Παναμά, τον Δεκέμβριο 2023.

Θέματα που θα συζητηθούν είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων και συνεργασίας, στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των θαλάσσιων μεταφορών, της ενέργειας και στην περιβαλλοντική τεχνολογία.

Με τον Παναμά συμπίπτουν οι θητείες μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ως εκ τούτου τη συνάντηση θα απασχολήσουν θέματα συντονισμού δράσεων στο πλαίσιο του Οργανισμού.

Επιπλέον. ως ναυτικά έθνη, η Ελλάδα και ο Παναμάς αποδίδουν σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Ως προς το πρόγραμμα της Υφυπουργό Εξωτερικών Πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, η Υφυπουργός θα συμμετάσχει στις 15 Ιουνίου στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και στις 16 Ιουνίου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Για το πρόγραμμα του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, στις 5 – 7 Ιουνίου, ο κ. Θεοχάρης θα βρίσκεται στο Ερμπίλ και τη Σουλεϊμανίγια του Ιράκ, όπου θα έχει διμερείς επαφές με εκπροσώπους της περιφερειακής κυβέρνησης του ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος θα επισκεφτεί στις 14 – 17 Ιουνίου το Βερολίνο και τη Δρέσδη, όπου θα έχει συναντήσεις με ομογενειακούς φορείς.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Θ. ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ: Σχετικά με το πρώτο θέμα που θίξατε, το Ουκρανικό και τα διαβήματα που κάνατε. Είχαμε επίσημα ή και ατύπως κάποια απάντηση από το Κίεβο για το θέμα, τι ακριβώς συνέβη; Κάποια διαβεβαίωση ότι δεν θα επαναληφθεί μία τέτοια κίνηση; Και ποια θα είναι η παραπέρα δράση της Αθήνας δηλαδή, επί του πρακτέου, αν σε συνεννόηση με το ΥΠΕΘΑ ή το Εμπορικής Ναυτιλίας θα υπάρχουν κάποια παραπέρα μέτρα επιτήρησης.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Αναμένουμε την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Σε ό,τι αφορά τις περαιτέρω ενέργειες, προφανώς δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών το ποια μέτρα θα ληφθούν επί του πεδίου. Αλλά σχετικά με στάση μας έναντι της Ουκρανίας, στηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση όλοι, ανεξαιρέτως, πρέπει να σέβονται το Διεθνές Δίκαιο, την εθνική κυριαρχία, τις ανθρώπινες ζωές, το θαλάσσιο περιβάλλον. Η Ελλάδα στηρίζει τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Και, όπως έχει πει και ο Υπουργός Εξωτερικών, ένας πόλεμος δεν τελειώνει με την επέκτασή του.

Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μελισσόπουλος από Βραδυνή και ΑΠΕ. Θα ήθελα πρώτα να μάθω, αν μπορείτε να μας πείτε, κατά πόσον η ουκρανική πλευρά έχει αποδεχθεί ότι το drone ήταν δικό της. Αποδέχθηκε την «ιδιοκτησία» του drone; Tο πρώτο είναι αυτό.

Το δεύτερο έχει να κάνει με τα όσα συνέβησαν στην Αλβανία και με τη στάση της χώρας μας απέναντι στην ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας. Με αφορμή τα όσα έγιναν πρόσφατα, αλλά και με βάση τη διαχρονική στάση του Πρωθυπουργού Edi Rama απέναντι στον Ελληνισμό, είτε πρόκειται για Βορειοηπειρώτες στην Νότια Αλβανία, είτε πρόκειται για την Ελλάδα, για την οποία τον έχουμε ακούσει πολλές φορές να μιλάει υποτιμητικά, απαξιωτικά και ειρωνικά και πολύ πρόσφατα, στη συνέντευξη που έδωσε, είπε και πράγματα, τα οποία δεν πέρασαν εδώ, αλλά ήταν αρκετά υποτιμητικά και απαξιωτικά. Κατηγόρησε τη χώρα μας για πολλά πράγματα. Με βάση όλη αυτή τη στάση, η θέση της χώρας μας εξακολουθεί να παραμένει σταθερά υποστηρικτική; Ή τουλάχιστον υπάρχει κάποιος αστερίσκος, κάποια επιφύλαξη ή κάποιο ενδεχόμενο να δούμε τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά.

Λ.ΖΩΧΙΟΥ: Ως προς την Ουκρανία, έχουμε στα χέρια μας πλέον το επίσημο πόρισμα της έρευνας. Κατά τα άλλα, αναμένουμε την επίσημη απάντηση της ουκρανικής πλευράς.

Σε ό,τι αφορά στην Αλβανία, η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση στρατηγική επιλογή. Για την Ελλάδα είναι στάση αρχής. Η Ελλάδα από το 2003 μέχρι σήμερα παραμένει επισπεύδουσα χώρα για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Βεβαίως, η διαδικασία της Διεύρυνσης έχει καθιερωμένη μεθοδολογία και πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις: ο σεβασμός στην τήρηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, η αρχή των ιδίων επιδόσεων. Συγκεκριμένα για την Αλβανία, η ενταξιακή της πορεία περνά μέσα από το σεβασμό και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.

ΧΡ. ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ: Μαζανίτης από ΑΝΤ1 και enikos.gr. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα, έχει διαπιστωθεί από που ξεκίνησε την πορεία του το drone και ποιος ήταν ο τελικός προορισμός του; Και σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι βρέθηκε στη Λευκάδα, ήταν διότι εκεί κοντά βρισκόταν κάποιος στόχος ή απλά υπήρξε απώλεια της επικοινωνίας μεταξύ του χειριστή και του δρόμου;

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Το πόρισμα μας περιήλθε από το ΓΕΕΘΑ. Οπότε παρακαλώ πολύ για το περιεχόμενο αυτού θα σας παραπέμψω στο ΓΕΕΘΑ. Δεν έχω καμία άλλη απάντηση.

ΧΡ. ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ: Θα επιμείνω, διότι εάν το drone ξεκίνησε, για παράδειγμα την πορεία του από την Ιταλία, εμπλέκεται και η Ιταλία μέσα, αν ξεκίνησε από την θαλάσσια περιοχή της Αλβανίας εμπλέκεται και η Αλβανία μέσα. Εάν ξεκίνησε αποκλειστικά από την Ελλάδα, τότε είναι αποκλειστικά θέμα της Ελλάδος. Οπότε ως προς αυτό από πού ξεκίνησε την πορεία το drone, το έχουμε υπόψη;

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Και πάλι θα επαναλάβω. Σας παραπέμπω στην εκδούσα Αρχή του πορίσματος της έρευνας.

ΧΡ. ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ: Ναι, αλλά εσείς δεν ζητήσατε συνδρομή αν έχει ξεκινήσει από κάπου αλλού; Αυτό λέω. Εάν έχει ξεκινήσει από κάπου αλλού εκτός Ελλάδος, λογικά θα έχετε ζητήσει τη συνδρομή και από εκεί.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Δεν μπορώ να πω περισσότερα.

Δ. ΚΡΙΚΕΛΑΣ: Καλημέρα. Δημήτρης Κρικέλας από flash.gr. Υπάρχει σήμερα ένα πρωτοσέλιδο στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ που αναφέρεται στην αναβολή της κατάθεσης εκ μέρους της Άγκυρας του λεγόμενου νομοσχεδίου για την «γαλάζια πατρίδα». Θα ήθελα ένα σχόλιο από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αν είναι κάτι το οποίο και εσείς το έχετε κατά νου ή, αν θέλετε, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από εκ μέρους της Αθήνας για να έχουμε αυτήν τουλάχιστον την παράταση ή την καλοκαιρινή ηρεμία. Ευχαριστώ.

Μ. ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΥ: Τσιλινίκου Μαρία από ΣΚΑΙ και CNN Greece. Και αν έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία ανάμεσα στους δύο Υπουργούς Εξωτερικών για το εν λόγω νομοσχέδιο.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Να επαναλάβουμε ότι ως προς το κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο παραμένουμε σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών. Δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη τοποθέτηση από την τουρκική πλευρά για το περιεχόμενό του. Και βεβαίως εμείς, όπως έχουμε πει ήδη, έχουμε προετοιμαστεί για κάθε δυνατό σενάριο και θα δράσουμε αναλόγως, όταν έχουμε την επίσημη εκδοχή του.

Επιπλέον, δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Ωστόσο, οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί και ενεργοί σε πολλά επίπεδα. Στοχεύουμε παγίως στη διαφύλαξη της σταθερότητας και στην ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας.

Κ. ΤΣΑΜΟΥΡΗ: Κατερίνα Τσαμούρη από STAR, ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ και ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ. Δύο τα σκέλη της ερώτησης: Το πρώτο είναι αν ευσταθούν αυτές οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, αν το υπουργείο Εξωτερικών εκλαμβάνει αυτήν την κίνηση εκ μέρους της Άγκυρας ως αποκλιμάκωση, ότι πήρε το μήνυμα που στείλαμε τις προηγούμενες ημέρες. Και η δεύτερη ερώτηση είναι: Αληθεύει ότι πρόκειται να δημιουργήσουμε θαλάσσια πάρκα και στο Ανατολικό Αιγαίο; Ευχαριστώ.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Επιπλέον, δεν εξάγουμε συμπεράσματα βασιζόμενοι σε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο σημείο, θα σας παραπέμψω στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Π. ΜΙΧΟΣ: Καλό μήνα. Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ. Υπάρχει κάποια απάντηση για το ερώτημα που είχα κάνει την προηγούμενη φορά, για την συμφωνία που επικαλέστηκε δημοσίευμα άλλου μέσου, όχι του δικού μας;

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Στο βαθμό που αναφέρεστε στη συμφωνία που αφορά στην αμυντική τεχνολογία, αυτή δεν εμπίπτει προφανώς στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών- Σας παραπέμπω στο αρμόδιο Υπουργείο.

Π. ΜΙΧΟΣ: Άρα ουσιαστικά υπήρξε συμφωνία Ελλάδος-Ουκρανίας κατά την τελευταία επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου που συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο ηγετών και δεν δημοσιοποιήθηκε. Είναι αυτή που μου λέτε για την αμυντική τεχνολογία. Σωστά;

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Καταλαβαίνω ότι αναφέρεστε σε αυτήν.

Δ. ΚΡΙΚΕΛΑΣ: Θέλω λίγο να ρωτήσω για τη Λιβύη. Αν κατάλαβα σωστά, στις 10 Ιουνίου η κυρία Παπαδοπούλου θα μεταβεί στην Τρίπολη για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με στόχο την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Έχουν περάσει σχεδόν 10 μήνες από τη στιγμή που άνοιξαν εκ νέου δίαυλοι επικοινωνίας με την Τρίπολη. Θέλω να ρωτήσω αν το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ικανοποιημένο από όλη αυτή την πορεία μέχρι σήμερα. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι σε διπλωματικό χρόνο έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα κάποια πράγματα. Και ένα γενικότερο σχόλιο: Πώς θα κινηθούμε από δω και πέρα; Αν μπορούμε, έστω και χρονικά, κάπως, να τοποθετήσουμε όλη αυτή τη συζήτηση; Ευχαριστώ.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Από το καλοκαίρι του 2025, οι επαφές μεταξύ της ελληνικής και της λιβυκής πλευράς έχουν εντατικοποιηθεί. Μας προκαλεί ικανοποίηση το γεγονός ότι έχουμε αναπτύξει μια λειτουργική σχέση και με τις δύο πλευρές της Λιβύης, Τρίπολη και Βεγγάζη. Μέσα σε ένα πολύ μικρό διάστημα, ούτε 12 μηνών, έχουν πραγματοποιηθεί δύο επισκέψεις του Υπουργού Εξωτερικών και στις και στις δύο πλευρές. Βεβαίως, την περίοδο αυτή έχουν επισκεφτεί και πολλοί Λίβυοι αξιωματούχοι την Αθήνα. Παραμένουμε σε εγρήγορση. Υπάρχουν θέματα που μας απασχολούν, όπως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και η παράτυπη μετανάστευση.

Ως προς το τελευταίο, παραμένουμε σε επιφυλακή. Είμαστε σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και, βεβαίως, εργαζόμαστε με τη λιβυκή πλευρά ώστε να μην παγιωθεί μια νέα μεταναστευτική οδός. Αναφέρομαι ειδικότερα στη διαδρομή Τομπρούκ-Κρήτη-Γαύδος.

Για να συνοψίσω, μας προκαλεί ικανοποίηση η παρούσα πρόοδος, προχωράμε βήμα-βήμα και ανάλογα συνεχίζουμε, αναμένοντας και τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Ιουνίου.

Π. ΜΙΧΟΣ: Τα διαβήματα στην ουκρανική πλευρά έγιναν 28 και 29 Μαΐου -τα προφορικά και τα γραπτά- όπως μας ενημερώσατε σήμερα. Μετά τον εντοπισμό του ουκρανικού drone, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Κίεβο έκανε παραστάσεις ή συνομιλίες με το γραφείο της ουκρανικής Προεδρίας και με το αρμόδιο τμήμα του ουκρανικού ΥΠΕΞ, επικεφαλής του οποίου είναι ο πρώην πρέσβης της Ουκρανίας στην Ελλάδα, Sergii Shutenko. Εκεί, πριν ολοκληρωθεί το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ, δηλαδή μιλάμε δύο εβδομάδες πίσω, οι Ουκρανοί, σύμφωνα με άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες, έκαναν παράπονα στον Έλληνα Πρέσβη. Εξέφρασαν την ενόχλησή τους για το ότι η Ελλάδα έθεσε το θέμα στο ΣΕΥ και δεν το έθεσε απευθείας σε αυτούς. Άρα, ουσιαστικά ανέλαβαν την ευθύνη. Ποια επίσημη απάντηση περιμένουμε πλέον από το Κίεβο μετά τα διαβήματα;

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Η ειδοποιός διαφορά των ενεργειών μας στις 28 και 29 Μαΐου, είναι ότι η Ελλάδα, μέσω των διαβημάτων αυτών, διατύπωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη διαμαρτυρία της για τον εντοπισμό οπλισμένου μη επανδρωμένου πλωτού σκάφους στα εθνικά χωρικά ύδατα.

Π. ΜΙΧΟΣ: Ζήτησε η ουκρανική πλευρά πίσω το drone;

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω για το θέμα αυτό.

Χ. ΜΑΚΡΗ: Να ρωτήσω κάτι - βέβαια δεν ήμουν από την αρχή. Αναφερθήκατε σε ένα μοναστήρι στο Zvërnec της Αλβανίας, το οποίο κινδυνεύει από αυτή την επένδυση; Έχετε κάποια ενημέρωση για αυτό; Και να ρωτήσω και κάτι άλλο, για τη Λιβύη. Έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα λήξης των τεχνικών εργασιών, δηλαδή ότι μέσα σε ένα χρόνο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ή σε δύο; Έχει γίνει, έχει δοθεί ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα;

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Θα ξεκινήσω από το τέλος. Χρονοδιάγραμμα των τεχνικών συνομιλιών με τη Λιβύη έχει συζητηθεί κατά την επίσκεψη του Υπουργού στην Τρίπολη. Δεν έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα λήξης.

Σε ό,τι αφορά στο θέμα της Αλβανίας, θα πρέπει να το εξετάσουμε.

Θ. ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ: Σε ένα παρεμφερές θέμα, ίσως, προς το Ουκρανικό. Στα Ποσειδώνια, στο πλαίσιο ενός συνεδρίου που έγινε εκεί, ένας από τους πιο γνωστούς εφοπλιστές, ο Μαρινάκης, έβαλε θέμα για την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων στο ρωσικό καύσιμο. Ότι, αν τώρα το μεταφέρω σωστά, όλα τα άλλα κέντρα αγοράζουν φτηνά (τύπου Κίνα, Ινδία) και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μείνει να αγοράζει πανάκριβα. Έβαλε δηλαδή ζήτημα αποτελεσματικότητας. Αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μετέχει και στο ΕΣΕΠ, υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο μιας Realpolitik πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα και να ξανανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα. Φαίνεται δηλαδή ότι συζητείται όλο αυτό σε μια σειρά κύκλους. Είμαστε σε μια φάση αναπροσανατολισμού της τακτικής απέναντι στη Ρωσία, ίσως με την επιδίωξη κάποιων επαφών μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας;

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Κοιτάξτε, αν αλλάξει κάτι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα σας ενημερώσω σχετικά. Σε διμερές επίπεδο και αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα σέβεται και αναγνωρίζει τους ιστορικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς δεσμούς που τη συνδέουν με τη Ρωσία. Το γεγονός ότι οι διμερείς μας σχέσεις έχουν πληγεί οφείλεται καθαρά στη ρωσική πλευρά, μετά τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Όταν, βεβαίως, οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα επιδιωχθεί και η αποκατάσταση των σχέσεων.

Χ. ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ: Έχουμε κλείσει ένα χρόνο από την ιστορία που είχαμε πέρσι με τη Μονή Σινά στην Αίγυπτο. Τι εξελίξεις έχουμε; Πού βρισκόμαστε σήμερα;

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Για τη Μονή Σινά έχει επιτευχθεί μια προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ ελληνικής και αιγυπτιακής πλευράς. Έχει τεθεί υπόψη της σιναϊτικής κοινότητας στην Αγία Αικατερίνη. Και είναι εκείνη η οποία έχει τον τελικό λόγο.

S. RISTOVSKA: Για την επίσκεψη του Υπουργού στα Δυτικά Βαλκάνια. Στη Βόρεια Μακεδονία θα πάει; Γιατί δεν αναφέρθηκε κάτι.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Όταν οριστικοποιηθεί, σε επόμενη φάση, θα υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις.

Μ. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: Θα ήθελα να ρωτήσω: Στον δρόμο προς τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, πώς προετοιμαζόμαστε; Ποιες είναι οι στοχεύσεις της Ελλάδας; Θα συμμετέχει ο Υπουργός, απ’ ό,τι έχω καταλάβει. Και αν έχουμε νεότερα για τον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας - ΗΠΑ, αν είναι κάτι που μπορεί να γίνει, να προηγηθεί της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ή αν είναι κάτι που μπορεί να το αναμένουμε μέσα στο καλοκαίρι. Ευχαριστώ.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Σε σχέση με την Άγκυρα, τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, πράγματι θα συμμετάσχει και ο Υπουργός Εξωτερικών. Σε ό,τι αφορά το θέμα του Στρατηγικού Διαλόγου, δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη διευθέτηση της διεξαγωγής του εδώ στην Αθήνα.

Μ. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: Στο ΝΑΤΟ ποια είναι η ατζέντα και ποιες οι επιδιώξεις μας; Τι περιμένουμε;

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Για την ατζέντα είναι νωρίς να αναφερθούμε ακόμα. Ούτως ή άλλως, είναι Σύνοδος Κορυφής, οπότε η ενημέρωση θα γίνει από τους αρμόδιους.

Πηγή: skai.gr

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