ΠΟΥ: Στα 344 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχουν καταγραφεί 344 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα, συμπεριλαμβανομένων 60 θανάτων, στην έξαρση της νόσου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Η επιδημία είχε ένα μεγάλο προβάδισμα και είμαστε ακόμα πίσω, αλλά υπό την ηγεσία της κυβέρνησης της ΛΔ Κονγκό, καλύπτουμε το χαμένο έδαφος», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι χρειάζεται 115 εκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση του Έμπολα τους επόμενους τρεις μήνες, με το ποσό να έχει καλυφθεί μόλις κατά 35%, ενώ χρηματοδότηση χρειάζονται και οι υπόλοιποι εταίροι.

Πηγή: skai.gr

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