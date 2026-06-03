Ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος σπηλαιοτριζονιού, που ζει σε ένα δίκτυο τεχνητών σηράγγων στο Καστελλόριζο, έφεραν στο φως Έλληνες ερευνητές, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και τα πιο οικεία τοπία μπορούν να κρύβουν μοναδικές μορφές ζωής.

Η ανατολική Μεσόγειος φαίνεται ότι εξακολουθεί να προσφέρει απρόσμενες ανακαλύψεις, καθώς στο Καστελλόριζο, ερευνητές κατέγραψαν ένα άγνωστο έως σήμερα είδος σπηλαιοτριζονιού που επιβιώνει σε ένα δίκτυο τεχνητών υπόγειων σηράγγων.

Το νέο είδος, με την ονομασία Dolichopoda balrogi, περιγράφηκε από Έλληνες επιστήμονες και δημοσιεύθηκε στο ανοικτής πρόσβασης επιστημονικό περιοδικό Journal of Orthoptera Research. Η ανακάλυψη υπογραμμίζει ότι ακόμη και μικροί και φαινομενικά συνηθισμένοι βιότοποι μπορούν να φιλοξενούν μοναδικά και άγνωστα είδη.

Ένα μυστηριώδες τριζόνι στα υπόγεια τούνελ

Το νέο είδος ανήκει στο γένος Dolichopoda, μια ομάδα σπηλαιοτριζονιών που ζουν σε σκοτεινά και υγρά περιβάλλοντα, όπως σπήλαια, σχισμές βράχων και υπόγειους χώρους της νότιας Ευρώπης και της ανατολικής Μεσογείου. Τα έντομα αυτά αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους εξελικτικούς βιολόγους, καθώς οι απομονωμένοι πληθυσμοί τους συχνά εξελίσσονται σε ξεχωριστά είδη.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε μια τεχνητή σήραγγα, η οποία αποτελεί ουσιαστικά το μοναδικό προσβάσιμο «χερσαίο σπήλαιο» του νησιού, οι επιστήμονες εντόπισαν έναν πληθυσμό σπηλαιοτριζονιών με χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν στο γένος Dolichopoda. Η λεπτομερής μορφολογική και γενετική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για ένα νέο είδος άγνωστο μέχρι σήμερα στην επιστήμη.

Βalrogi - Γιατί ονομάστηκε έτσι;

Η ονομασία balrogi προέρχεται από τον Μπάλρογκ, το θρυλικό πλάσμα της φωτιάς από το έργο «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του J. R. R. Tolkien. Στην ιστορία, ο Μπάλρογκ είναι ένα αρχαίο ον που παραμένει κρυμμένο στα βάθη των βουνών και εμφανίζεται μόνο όταν διαταράσσεται η υπόγεια κατοικία του.

Η αναλογία θεωρήθηκε ιδιαίτερα ταιριαστή, καθώς το νέο είδος ζει αποκλειστικά σε βαθιές και σκοτεινές υπόγειες στοές, γεγονός που το κράτησε άγνωστο για δεκαετίες. Επιπλέον, το όνομα παραπέμπει στην ίδια την ανακάλυψη του είδους, η οποία κατέστη δυνατή χάρη σε ανθρώπινη εκσκαφή στο όρος Βίγλα, αφού το Καστελλόριζο δεν διαθέτει προσβάσιμα φυσικά σπήλαια.

Ευτυχώς, σε αντίθεση με το τρομακτικό πλάσμα του Τόλκιν, το Dolichopoda balrogi είναι απολύτως ακίνδυνο, αν και εξίσου καλά προσαρμοσμένο στη ζωή στο σκοτάδι.

Κρυμμένη βιοποικιλότητα σε απρόσμενα μέρη

Το Καστελλόριζο καλύπτει μόλις περίπου 9 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ωστόσο η γεωγραφική του θέση, ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, το καθιστά σημαντικό βιογεωγραφικό σταυροδρόμι.

Η ανακάλυψη του D. balrogi αποδεικνύει ότι ακόμη και πολύ μικρά νησιά μπορούν να φιλοξενούν μοναδικά ενδημικά είδη. Παράλληλα, δείχνει ότι τεχνητά υπόγεια περιβάλλοντα, όπως σήραγγες και εγκαταλελειμμένες υποδομές, μπορούν να λειτουργήσουν ως καταφύγια για εξειδικευμένους οργανισμούς που ζουν στο υπέδαφος.

«Τα ευρήματα αυτά μας υπενθυμίζουν ότι οι ανακαλύψεις βιοποικιλότητας δεν περιορίζονται μόνο σε απομακρυσμένα τροπικά δάση ή στα βάθη των ωκεανών. Ακόμη και γνώριμα τοπία και ανθρώπινες κατασκευές μπορεί να φιλοξενούν είδη που παρέμεναν απαρατήρητα», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζής.

Πηγή: alphagalileo.org

Πηγή: skai.gr

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