Ο Ουκρανός αθλητής του Skeleton, Βλάντισλαβ Χερασκέβιτς, σημαιοφόρος της χώρας του στην τελετή έναρξης, ήθελε να αγωνιστεί φορώντας ειδικό κράνος με καλλιτεχνική απεικόνιση Ουκρανών αθλητών που σκοτώθηκαν κατά τη ρωσική εισβολή. Ωστόσο, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έκρινε ότι αυτό παραβιάζει τον Ολυμπιακό Χάρτη και τον ενημέρωσε ότι δεν θα του επιτραπεί να αγωνιστεί με το συγκεκριμένο κράνος. Μετά από δύο ημέρες συζητήσεων χωρίς συμβιβασμό, επιβεβαιώθηκε ο αποκλεισμός του.

Ο Χερασκέβιτς είχε χρησιμοποιήσει το κράνος στις προπονήσεις και το έδειχνε στα Μέσα Ενημέρωσης, όμως οι κανονισμοί δεν του επέτρεπαν να το φορέσει σε επίσημο αγώνα.

Η ΔΟΕ επικαλέστηκε τον κανόνα 40.2, που προβλέπει ελευθερία έκφρασης σύμφωνα με τις ολυμπιακές αξίες και τις οδηγίες της Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι κατευθυντήριες γραμμές του 2023 τονίζουν ότι το επίκεντρο των Αγώνων πρέπει να είναι οι επιδόσεις και η ουδετερότητα του αθλητισμού, χωρίς πολιτικές ή άλλες παρεμβάσεις. Οι αθλητές μπορούν να εκφράζονται στα ΜΜΕ ή στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά όχι κατά τη διάρκεια του αγώνα, των τελετών απονομής ή στο Ολυμπιακό Χωριό. Παραβιάσεις μπορεί να επιφέρουν πειθαρχικές κυρώσεις.

Αρχικά αναφέρθηκε λανθασμένα ότι εφαρμόστηκε ο κανόνας 50, που απαγορεύει πολιτική προπαγάνδα σε ολυμπιακούς χώρους.

Τι δήλωσε η ΔΟΕ

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, συναντήθηκε με τον Χερασκέβιτς πριν από τον αγώνα, προτείνοντας να τιμήσει το μήνυμά του πριν και μετά την κούρσα, αλλά χωρίς να φορέσει το κράνος στον αγώνα. Δεν βρέθηκε λύση.

«Κανείς δεν διαφωνεί με το μήνυμα. Είναι μήνυμα μνήμης», είπε, εμφανώς συγκινημένη. Η ΔΟΕ επανέφερε τη διαπίστευσή του, επιτρέποντάς του να παραμείνει στους Αγώνες.

Ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ, Μαρκ Άνταμς, υπερασπίστηκε την απόφαση, λέγοντας ότι αν επιτρέπονταν τέτοιες εκφράσεις, οι Αγώνες θα κινδύνευαν να μετατραπούν σε πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων. «Υπάρχουν 130 συγκρούσεις παγκοσμίως. Δεν μπορούμε να τις φέρουμε όλες στους Αγώνες», ανέφερε, αρνούμενος πιέσεις από τη ρωσική πλευρά.

Ο Χερασκέβιτς δήλωσε ότι θα προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), το οποίο μπορεί να συνεδριάσει άμεσα κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

Αντιδράσεις μετά την απόφαση

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις. Η Βρετανίδα δις χρυσή ολυμπιονίκης Λίζι Γιάρνολντ τη χαρακτήρισε «σοκαριστική» και λάθος. Ο πρώην μπομπσλεϊέρ, Τζον Τζάκσον, εξέφρασε επίσης στήριξη, τονίζοντας τη σημασία της μνήμης για όσους έχουν χαθεί σε πολέμους.

Ο ίδιος ο Χερασκέβιτς μίλησε για «κενό», υποστηρίζοντας ότι άλλοι αθλητές φορούν σύμβολα ή χρώματα χωρίς συνέπειες. «Θέλω να τιμήσω όσους θυσιάστηκαν», είπε.

Συμπατριώτες του έδειξαν δημόσια στήριξη, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη ΔΟΕ ότι «παίζει το παιχνίδι του Ρώσου επιτιθέμενου», προσθέτοντας ότι ο αθλητισμός δεν πρέπει να σημαίνει λήθη.

Πηγή: skai.gr

