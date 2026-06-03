Αίγινα: Τα φρουτοκάϊκα κρατούν ζωντανή μια παράδοση χρόνων

Τα πλωτά μανάβικα της Αίγινας αποτελούν μια ιδιαίτερη εικόνα του ελληνικού καλοκαιριού για το νησί. Πρόκειται για μικρές βάρκες που πωλούν φρούτα, λαχανικά και άλλα ντόπια προϊόντα.

Η παρουσία τους συνδέεται με την απλότητα, την εξυπηρέτηση και τη νοσταλγία μιας άλλης εποχής, όπου οι τοπικοί παραγωγοί έφερναν καθημερινά φρέσκα προϊόντα στη θάλασσα.

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Πηγή: skai.gr

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