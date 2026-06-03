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Αίγινα: Τα φρουτοκάϊκα κρατούν ζωντανή μια παράδοση χρόνων

Η παρουσία τους συνδέεται με την απλότητα, την εξυπηρέτηση και τη νοσταλγία μιας άλλης εποχής

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Αίγινα

Τα πλωτά μανάβικα της Αίγινας αποτελούν μια ιδιαίτερη εικόνα του ελληνικού καλοκαιριού για το νησί. Πρόκειται για μικρές βάρκες που πωλούν φρούτα, λαχανικά και άλλα ντόπια προϊόντα.

Η παρουσία τους συνδέεται με την απλότητα, την εξυπηρέτηση και τη νοσταλγία μιας άλλης εποχής, όπου οι τοπικοί παραγωγοί έφερναν καθημερινά φρέσκα προϊόντα στη θάλασσα.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί: 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα Αίγινα
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