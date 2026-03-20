Τα 4 κρίσιμα ερωτήματα που θα κρίνουν την επόμενη φάση του πολέμου στο Ιράν

Σχεδόν έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, υπάρχουν ενδείξεις ότι η σύγκρουση οδεύει προς περαιτέρω κλιμάκωση αντί για λήξη.

Το πότε θα τερματιστεί η σύγκρουση θα καθοριστεί εν πολλοίς από την εξέλιξη κρίσιμων ζητημάτων -όπως είναι η κλιμάκωση στο Στενό του Ορμούζ ή το να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία του Ιράν.

ΗΠΑ και Ισραήλ φαίνεται να μην συγκλίνουν απόλυτα για την τελική έκβαση, με το Ισραήλ να είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί μεγαλύτερη αστάθεια προκειμένου να αποσταθεροποιήσει το καθεστώς, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

«Οι στόχοι μας είναι οι στόχοι μας», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. «Εμείς θα καθορίσουμε τον ρυθμό με τον οποίο θα επιτευχθούν».

Ακολουθούν τέσσερα κρίσιμα ερωτήματα που ενδέχεται να διαμορφώσουν την επόμενη φάση του πολέμου όπως τα καταγράφει το Axios.

Τι θα συμβεί με το Στενό του Ορμούζ;

Ένα από το βασικά ερωτήματο γύρω από τον πόλεμο αυτή τη στιγμή είναι τι θα συμβεί με το Στενό του Ορμούζ και συγκεκριμένα αν θα αποκατασταθεί σύντομα το επίπεδο ναυσιπλοΐας που υπήρχε πριν από τη σύγκρουση.

Το Ιράν απειλεί πλέον κάθε εχθρικό πλοίο που διέρχεται από την περιοχή, ενώ υπάρχουν αναφορές για χρήση ναρκών κατά πλοίων. Αυτό έχει ουσιαστικά «πνίξει» το Στενό, διαταράσσοντας την παγκόσμια οικονομία και εκτοξεύοντος τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ.

Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται από το Στενό, με μεγάλο μέρος να κατευθύνεται προς την Ασία.

Όσο το Στενό παραμένει κλειστό, ο Τραμπ δεν μπορεί να κηρύξει νίκη και να τερματίσει τον πόλεμο, ακόμη κι αν το επιθυμεί.

Έχει κινηθεί ανάμεσα στο να ζητήσει βοήθεια από τους συμμάχους για να ανοίξει το Στενό, στον ισχυρισμό ότι οι ΗΠΑ δεν τους χρειάζονται, ή ακόμη και στον υπαινιγμό ότι οι ΗΠΑ μπορεί να αποχωρήσουν χωρίς να επιλύσουν την κρίση.

Το πιο κρίσιμο ερώτημα για το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος είναι πιθανότητα το τι θα συμβεί τελικά στο Στενό του Ορμούζ.

Θα στείλουν οι ΗΠΑ χερσαίες δυνάμεις;

Οποιαδήποτε κλιμάκωση που θα περιλάμβανε ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων θα συνιστούσε μια τεράστια αλλαγή στην πορεία του πολέμου.

Οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να στέλνουν χιλιάδες πεζοναύτες στην περιοχή του Κόλπου, αλλά δεν έχουν προχωρήσει σε χερσαία εισβολή.

«Δεν πρόκειται να στείλω στρατεύματα πουθενά», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη σε δημοσιογράφους, προσθέτοντος όμως ότι δεν θα το έλεγε ακόμη κι αν σχεδίαζε κάτι τέτοιο.

Ένα σενάριο ανάπτυξης «χερσαίων δυνάμεων» θα περιλάμβανε ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που θα επιχειρούσαν σε οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις για την κατάληψη ιρανικών πυρηνικών υλικών.

Είναι επίσης πιθανό ο Τραμπ να εξετάσει πιο δραστικά μέτρα που θα περιλαμβάνουν χερσαίες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο προσπάθειας ώστε να αναγκαστεί το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει ακόμη και με κατάληψη του νησιού Χαργκ, από όπου διέρχεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, ενώ ο Λευκός Οίκος εξετάζει επιλογές που περιλαμβάνουν και χερσαίες επιχειρήσεις.

Θα καταστραφεί το πυρηνικό απόθεμα του Ιράν;

Ένας από τους βασικούς στόχους που έχει θέσει ο Τραμπ για την επιχείρηση Epic Fury είναι ο οριστικός τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βομβάρδισαν τις πυρηνικές υποδομές του Ιράν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον περασμένο Ιούνιο, αλλά και στη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον τη δυνατότητά εμπλουτισμού ουρανίου.

Ωστόσο, η κατάσταση του υπάρχοντος αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένει ασαφής.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν είτε να το καταστρεψουν είτε να το απομακρύνουν, είτε με τη χρήση βίας είτε ενδεχομένως μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Άλλοι στόχοι που έχει θέσει ο Τραμπ είναι η αποδυνάμωση του ιρανικού ναυτικού και η καταστροφή του πυραυλικού προγράμματος, καθώς και η διακοπή της χρηματοδότησης προς παραστρατιωτικές οργανώσεις-συμμάχους του.

Ποιος θα ηγηθεί του Ιράν;

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν, μετά τον θάνατό του από αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές.

Ο Τραμπ, ο οποίος δήλωσε αποκλειστικά στο Axios ότι θέλει να έχει ρόλο στην επιλογή της νέας ηγεσίας του Ιράν, φέρεται να θεωρεί αυτή την επιλογή απαράδεκτη.

Το Ισραήλ φαίνεται να απειλεί τον Μοτζτάμπα, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και φέρεται να τραυματίστηκε στις αρχές του πολέμου, μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Ο Λαριτζανί είναι ένας από τους πολλούς πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους που έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι δεν είναι σαφές ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στο Ιράν.

Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι αν ο Μοτζτάμπα θα επιβιώσει και θα καταφέρει να εδραιώσει τον έλεγχό του.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι ένας από τους στόχους του πολέμου είναι να θέσει τις βάσεις για αλλαγή καθεστώτος.

Ο Τραμπ έχει καλέσει τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί κατά του καθεστώτος, χωρίς ωστόσο να έχει θέσει ρητά ως βασικό στόχο την αλλαγή καθεστώτος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.