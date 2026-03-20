Ισραήλ: Νέα επίθεση με πύραυλο διασποράς

Νέα επίθεση με πύραυλο διασποράς, δέχθηκε πριν από λίγο το Ισραήλ.
Υπενθυμίζεται πως νωρίς το απόγευμα, Το Τελ- Αβίβ αναχαίτησε ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο κοντά στο ναό του Πανάγιου Τάφου στην Ιερουσαλήμ.
Από τα θραύσματα τραυματίσθηκε ένα άτομο.
Παράλληλα άλλα οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στην πόλη Ρέχοβοτ επίσης από θραύσματα ιρανικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε.
