CBS: Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται εντατικά για πιθανή ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν προχωρήσει σε λεπτομερείς προετοιμασίες για την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, σύμφωνα με το CBS News, που επικαλείται πολλαπλές πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές συζητήσεις.

Ανώτατοι στρατιωτικοί διοικητές έχουν υποβάλει συγκεκριμένα αιτήματα με στόχο την προετοιμασία μιας τέτοιας επιλογής, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει τις επόμενες κινήσεις του στην αμερικανο-ισραηλινή σύγκρουση με το Ιράν, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο.

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή, ωστόσο παραμένει ασαφές υπό ποιες συνθήκες θα ενέκρινε τη χρήση στρατευμάτων στο έδαφος.

«Όχι, δεν πρόκειται να στείλω στρατεύματα πουθενά», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη, όταν ρωτήθηκε σχετικά, προσθέτοντας ωστόσο: «Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι «είναι καθήκον του Πενταγώνου να προετοιμάζει επιλογές, ώστε να παρέχει στον Αμερικανό πρόεδρο τη μέγιστη δυνατή ευελιξία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος έχει λάβει απόφαση. Όπως δήλωσε και ο ίδιος χθες στο Οβάλ Γραφείο, δεν σχεδιάζει προς το παρόν να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις».

Ο στρατός έχει επίσης πραγματοποιήσει συσκέψεις για το πώς θα διαχειριστεί την πιθανή σύλληψη Ιρανών στρατιωτών και παραστρατιωτικών, εφόσον ο πρόεδρος αποφασίσει την ανάπτυξη δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του πού θα κρατηθούν, σύμφωνα με δύο πηγές.

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να αναπτύξουν στοιχεία της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης του Στρατού και τη Μονάδα Εκστρατευτικών Πεζοναυτών του Σώματος Πεζοναυτών.

Χιλιάδες πεζοναύτες μετακινούνται ήδη προς τη Μέση Ανατολή. Τρία πολεμικά πλοία και περίπου 2.200 πεζοναύτες από μία εκστρατευτική μονάδα αναχώρησαν από την Καλιφόρνια νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Πρόκειται για τη δεύτερη αποστολή πεζοναυτών από την έναρξη του πολέμου, ενώ ενδέχεται να χρειαστούν μερικές εβδομάδες μέχρι να φτάσουν στην περιοχή. Η πρώτη μονάδα αναχώρησε από τον Ειρηνικό και βρίσκεται ακόμη καθ’ οδόν.

Οι κινήσεις αυτές υπογραμμίζουν την προσπάθεια του Πενταγώνου να επεκτείνειι τις στρατιωτικές επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος, την ώρα που αξιωματούχοι της κυβέρνησης αποφεύγουν δημόσια να σχολιάσουν τα πιθανά επόμενα βήματα.



Πηγή: skai.gr

