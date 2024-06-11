Ο πρόεδρος του συντηρητικού κόμματος Les Republicains, Ερίκ Σιοτί υποστηρίζει τη συγκρότηση συμμαχίας με τη γαλλική ακροδεξιά και πρότεινε ευρεία συμμαχία σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των υποψηφίων του κόμματός του με τους υποψήφιους του Εθνικού Συναγερμού στις επικείμενες εκλογές.

«Λέμε τα ίδια πράγματα, άρα ας σταματήσουμε να κάνουμε μία φανταστική αντιπολίτευση», δήλωσε ο Ερίκ Σιοτί στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1.

Ο πρόεδρος του κόμματος Les Republicains δήλωσε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε συζητήσεις με τη Μαρίν Λεπέν και τον Ζορντάν Μπαρντελά του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, αφού δήλωσε ότι επιδιώκει ευρεία συμμαχία ανάμεσα στο γκωλικό κόμμα του και τη γαλλική ακροδεξιά.

«Έχουμε ανάγκη από μία συμμαχία, παραμένοντας αυτοί που είμαστε, (...) με τον Εθνικό Συναγερμό και τους υποψηφίους του», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TFI ο Ερίκ Σιοτί υιοθετώντας μία επιεικώς επίμαχη στάση και στο εσωτερικό του κόμματός του που θεωρείται κληρονόμος του γκωλισμού.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν χαρακτήρισε «επαίσχυντη» την απόφαση του Σιοτί.

Μαρίν Λεπέν χαιρετίζει ως «θαρραλέα επιλογή» την απόφαση του Ερίκ Σιοτί

Η ηγέτις της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν χαιρέτισε τη «θαρραλέα επιλογή» και την «αίσθηση καθήκοντος» του Ερίκ Σιοτί, του επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής δεξιάς, που επιδιώκει συμμαχία με την άκρα δεξιά, την πρώτη τέτοια συμμαχία του κόμματος Les Republicains που θέλει να είναι κληρονόμος του γκωλισμού.

«Σαράντα χρόνια ψευδοκαραντίνας, που είχε ως αποτέλεσμα την ήττα σε πολλές εκλογές, εξαφανίζεται», δήλωσε η Μαρίν Λεπέν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

