Απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των πρόωρων βουλευτικών εκλογών που προκήρυξε μετά την ήττα της παράταξής του στις ευρωεκλογές, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Figaro Magazine ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ερωτήθηκε τι θα κάνει αν ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN), σε περίπτωση εκλογικής νίκης, ζητήσει την παραίτησή του.

«Δεν είναι ο RN αυτός που ορίζει το Σύνταγμα, ούτε το πνεύμα του. Οι θεσμοί είναι ξεκάθαροι, η θέση του προέδρου επίσης, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Για μένα αποτελεί απαραβίαστο», απάντησε.

Νωρίτερα, πηγή κοντά στον Μακρόν, είχε διαψεύσει τις φήμες περί παραίτησής του, όπως μετέδωσε το Bloomberg. Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο Μακρόν έχει προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη όπου θα παρουσιάσει την προεκλογική του εκστρατεία.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Europe 1 είχε μεταδώσει νωρίτερα πως ο Μακρόν συζήτησε το ενδεχόμενο παραίτησής του σε περίπτωση που τα αποτελέσματα στις επικείμενες πρόωρες εκλογές δεν είναι "καλά" για τον ίδιον.

Εκτίναξη ξανά για τις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων

Η φημολογία πάντως περί παραίτησης του Εμανουέλ Μακρόν έφερε νέα εκτίναξη στις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων (η χθεσινή ήταν απόρροια των ανακοινώσεων για πρόωρες εκλογές) τα οποία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη διήμερη άνοδο από την πανδημία και συγκεκριμένα από τον Μάρτιο του 2020.

Οι αποδόσεις στα 10ετή γαλλικά ομόλογα (γνωστά ως OAT) σημείωσαν άνοδο 10 μονάδων βάσης, με την απόδοση να διαμορφώνεται έως και 3,32%. Το selloff στα γαλλικά ομόλογα είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του spread με τα γερμανικά στις 64 μονάδες βάσης, που είναι το υψηλότερο από τον Οκτώβριο (σε επίπεδο κλεισίματος).

Υπενθυμίζεται πάντως πως μετά τη σαρωτική νίκη του στις ευρωεκλογές, ο ακροδεξιός «Εθνικός Συναγερμός» της Μαρίν Λεπέν – με πρόεδρο τον 28χρονο Ζορντάν Μπαρντελά – είναι το δημοφιλέστερο κόμμα στη Γαλλία ενόψει και των πρόωρων βουλευτικών εκλογών που προκήρυξε ο πρόεδρος Μακρόν, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση της IFOP για λογαριασμό του περιοδικού Paris Match. Ερωτηθέντες ποιο κόμμα θεωρούν πιθανότερο νικητή των εκλογών που θα διεξαχθούν σε δύο γύρους -στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου- 60% απάντησαν τον "Εθνικό Συναγερμό".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.