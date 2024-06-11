Akira Endo: Πέθανε ο βιοχημικός που ανακάλυψε τις στατίνες - Δεν πήρε ποτέ Νόμπελ

Ο Ιάπωνας βιοχημικός Ακίρα Έντο, ο οποίος ανακάλυψε τις στατίνες (Σ.τ.Σ: τις χημικές δραστικές ουσίες που περιέχονται σε νεότερης γενιάς φάρμακα, τα οποία μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα), πέθανε σε ηλικία 90 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ένας πρώην μαθητής και συνάδελφός του.

Ο Κεϊτζί Χασούμι, καθηγητής και επί μακρόν συνεργάτης του Έντο, είπε ότι ο επιστήμονας πέθανε στις 5 Ιουνίου. «Το έργο του ήταν πραγματικά σπουδαίο. Οι στατίνες δεν υπήρχαν πριν από τον Έντο. Έχει την ίδια αξία και επιρροή όπως η ανακάλυψη της πενικιλίνης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χασούμι.

Ο ερευνητής «ήταν ένας σκληρός, αυστηρός άνθρωπος, με διορατικότητα και υψηλή αντίληψη, ικανός να βλέπει την κρυμμένη ουσία των πραγμάτων», είπε ο Χασούμι.

Οι στατίνες, οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν από τις καρδιακές προσβολές ή τα εγκεφαλικά, συγκαταλέγονται στα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα παγκοσμίως.

Το Johns Hopkins Medicine λέει ότι περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι παίρνουν στατίνες.

Έρευνες υποστηρίζουν ότι η παγκόσμια αγορά για τις στατίνες είχε αξία 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023 και αναμένεται αύξηση.

Ποιος ήταν ο Ακίρα Έντο

Γεννήθηκε το 1933 σε μια οικογένεια αγροτών στην επαρχία της βόρειας Ιαπωνίας.

Οι φιλοδοξίες του φάνηκαν από μικρή ηλικία χάρη στον παππού του, ο οποίος ενδιαφερόταν για την ιατρική και έγινε ένας "πολύ καλός κατ΄οίκον δάσκαλος", όπως είχε γράψει σε μια αυτοβιογραφική του έκθεση ο ίδιος ο Έντο το 2008.

Ως φοιτητής ο Έντο ενδιαφέρθηκε για τα αντιβιοτικά όπως η πενικιλίνη και "εντυπωσιάστηκε πολύ" από το πόσες ζωές έσωσαν, αναφέρεται στο ίδιο κείμενο που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Medicine.

Ο Έντο πραγματοποίησε έρευνα στη Νέα Υόρκη στα τέλη του 60 όταν η στεφανιαία καρδιακή νόσος ήταν η πρώτη αιτία θανάτου στις ΗΠΑ.

"Εβλεπα συχνά ασθενοφόρα που έρχονταν για να μεταφέρουν στο νοσοκομείο ηλικιωμένους που είχαν υποστεί καρδιακή προσβολή και αυτό με έκανε να καταλάβω τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης ενός φαρμάκου για τη μείωση της χοληστερίνης", είχε πει.

Εργάστηκε στο Tokyo University of Agriculture and Technology και στην ιαπωνική φαρμακοβιομηχανία Sankyo, που σήμερα ανήκει στην Daiichi-Sankyo.

Αντικρουόμενες πληροφορίες για τα οφέλη και τις πιθανές παρενέργειες από τις στατίνες έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια κάποιους από τους χρήστες τους να σταματήσουν να παίρνουν την ουσία.

"Είναι ασφαλείς οι στατίνες; Για τους περισσότερους ανθρώπους η απάντηση είναι ένα εκωφαντικό ναι, σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση 20 ετών αξίας δημοσιευμένης έρευνας του Τζον Χόπκινς το 2014", ανέφερε το αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Ο Έντο ήταν ισχυρός υποψήφιος για βραβείο Νόμπελ αλλά ποτέ δεν το πήρε.

Πηγή: skai.gr

