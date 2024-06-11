Τα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης στη Γαλλία δεσμεύτηκαν αργά τη Δευτέρα να συνεργαστούν και να προτείνουν κοινούς υποψηφίους στις πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στα τέλη του μήνα με σκοπό να αμφισβητήσουν το ακροδεξιό κίνημα της Μαρίν Λεπέν.

Οι σοσιαλιστές, οι Πράσινοι, οι κομμουνιστές της χώρας και το πιο ριζοσπαστικό κόμμα France Unbowed σε κοινή τους ανακοίνωση έκαναν έκκληση για μια κοινή πλατφόρμα για να «παρουσιάσει κάποιον εναλλακτικό (πρόεδρο) από τον Εμανουέλ Μακρόν και να πολεμήσει ενάντια στο ρατσιστικό σχέδιο της ακροδεξιάς».

Τα κόμματα δήλωσαν ότι θα υποστηρίξουν έναν κοινό υποψήφιο σε κάθε εκλογική περιφέρεια από τον πρώτο γύρο των ψηφοφοριών στις 30 Ιουνίου.

Το μπλοκ είχε συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής εκστρατείας το 2022 προτού ένας αγώνας ηγεσίας και οι διαφορετικές πολιτικές - συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στη Γάζα - οδηγήσουν σε ρωγμές στη συμμαχία τους.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από μια την τεράστια απώλεια που είχε το κόμμα Αναγέννηση του Μακρόν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Κυριακής, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές και διέλυσε την Εθνοσυνέλευση.

Σε μια πρώτη δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση προβλεπόταν να συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους χωρίς να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία.

Πηγή: skai.gr

