Ισραήλ: Οι σειρήνες στη Χάιφα ενεργοποιήθηκαν από το σύστημα αναχαίτισης

Οι σειρήνες που ήχησαν στην πόλη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, ενεργοποιήθηκαν από το σύστημα αναχαίτισης και όχι από εισερχόμενη ρουκέτα, ανακοίνωσε ο στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι οι προειδοποιητικές σειρήνες ενεργοποιήθηκαν «από το σύστημα αναχαίτισης», ενώ πρόσθεσε ότι το περιστατικό εξετάζεται.

Νωρίτερα σήμερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν επισημάνει ότι «ύποπτος εναέριος στόχος» αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Χάιφα, αν και πρόσθεσαν ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ή ζημιές.

Το Ισραήλ και το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν πυρά μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο. Και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει έτοιμες για ευρύτερη σύρραξη, αν και μέχρι στιγμής οι αντιδράσεις τους μοιάζουν μετρημένες ώστε να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Εδώ και μία εβδομάδα έχει οξυνθεί η ένταση, με τον ισραηλινό στρατό αλλά και τη Χεζμπολάχ να στοχοθετούν περιοχές οι οποίες μέχρι πρότινος είχαν γλιτώσει από τις ανταλλαγές πυρών.

Σήμερα οι σειρήνες ήχησαν σε διάφορες περιοχές στο βόρειο Ισραήλ, προτού ο στρατός επισημάνει ότι εντόπισε περίπου 50 βλήματα από τον Λίβανο να κατευθύνονται προς τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν. Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, πολλά βλήματα αναχαιτίστηκαν, ενώ άλλα έπεσαν σε ανοικτούς χώρους, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.