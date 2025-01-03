Λογαριασμός
ΗΠΑ: Στη Νέα Ορλεάνη τη Δευτέρα ο Τζο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν θα μεταβεί στη Νέα Ορλεάνη στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης με αυτοκίνητο 

Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν θα ταξιδέψει στη Νέα Ορλεάνη τη Δευτέρα για να «συμμεριστεί τον πόνο των πενθούντων οικογενειών» από την επίθεση με αυτοκίνητο που άφησε πίσω του τουλάχιστον 14 νεκρούς ανήμερα την Πρωτοχρονιά, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο οποίος θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν, θα συναντήσει και τοπικούς αξιωματούχους.

