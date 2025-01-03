ΗΠΑ: Στη Νέα Ορλεάνη τη Δευτέρα ο Τζο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν θα ταξιδέψει στη Νέα Ορλεάνη τη Δευτέρα για να «συμμεριστεί τον πόνο των πενθούντων οικογενειών» από την επίθεση με αυτοκίνητο που άφησε πίσω του τουλάχιστον 14 νεκρούς ανήμερα την Πρωτοχρονιά, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο οποίος θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν, θα συναντήσει και τοπικούς αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.