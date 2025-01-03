Σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις προκαλούν διακοπές στο σύστημα ηλεκτρονικών ελέγχων της αστυνομίας σε πολλά αεροδρόμια της Γερμανίας.

Σύμφωνα με την BILD, αυτή την ώρα δεν είναι εφικτός ο έλεγχος ταξιδιωτών από χώρες εκτός ζώνης Σένγκεν, ενώ έλεγχοι που διενεργούνταν ηλεκτρονικά γίνονται τώρα χειροκίνητα, απαιτώντας πολύ περισσότερο χρόνο.

Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, υπεύθυνος για το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, δήλωσε πριν από λίγο στην BILD: «Οι συνάδελφοί μας πρέπει να κάνουν με το χέρι πολλά πράγματα που έκανε μέχρι τώρα το σύστημα. Προς το παρόν το κάνουμε ακόμα».

Την ίδια ώρα το δημόσιο δίκτυο WDR ανέφερε μεγάλες ουρές στη ζώνη ασφαλείας του αεροδρομίου του Ντίσελντορφ, όπου πολλοί επιβάτες περίμεναν πάνω από δύο ώρες. Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η είσοδος στη Γερμανία εκτός της ζώνης Σένγκεν, μετέδωσε το δίκτυο, επικαλούμενο ενημέρωση από το αεροδρόμιο.

Ο Χάικο Τέγκατς, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Αστυνομικής Ένωσης, δήλωσε στην BILD ότι «ήταν θέμα χρόνου να συμβεί κάτι σαν σήμερα. Αυτό αποτελεί πλέον κίνδυνο για ολόκληρο το ευρωπαϊκό σύστημα Σένγκεν. Η αρχή δεν είχε τα χρήματα να εκσυγχρονίσει την υποδομή πληροφορικής εδώ και τρία χρόνια. Ο συνδικαλιστής κάνει λόγο για περίπου 150 εκατ. ευρώ. «Έχουμε ήδη προειδοποιήσει πολλές φορές το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών για αυτό, αλλά η κ. Faeser πάντα το αγνοούσε».

Πηγή: skai.gr

