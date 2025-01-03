Όποιος οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι στο πεζοδρόμιο ή χωρίς κράνος στη Βαρκελώνη αντιμετωπίζει πρόστιμο έως και 500 ευρώ από την 1η Φεβρουαρίου ως μέρος της καταστολής της αντικοινωνικής συμπεριφοράς που συνδέεται με την ταχεία άνοδο της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών στη μεσογειακή πόλη.

Σε ένα αστικό τοπίο που είναι ως επί το πλείστον επίπεδο, με περισσότερα από 250 χιλιόμετρα (155 μίλια) ποδηλατοδρόμων, 2.500 ώρες ηλιοφάνειας και μόλις 55 βροχερές ημέρες το χρόνο, τα ηλεκτρικά σκούτερ ταιριάζουν απόλυτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοτικού συμβουλίου, ο αριθμός των ανθρώπων που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια από την πανδημία έχει αυξηθεί τέσσερις φορές πιο γρήγορα από αυτούς που επιλέγουν να ταξιδεύουν με ποδήλατο.

Τώρα υπολογίζεται ότι τα ηλεκτρονικά σκούτερ αντιστοιχούν σε περίπου 44.000 διαδρομές την ημέρα, μια τεράστια αύξηση σε σύγκριση με σχεδόν μηδέν πριν από πέντε χρόνια. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 31% των αναβατών σκούτερ, σε σύγκριση με το 19% των ποδηλατών.

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν φέρει προβλήματα αλλά και οφέλη. Με τελική ταχύτητα περίπου 40 χλμ/ώρα, τα ηλεκτρικά πατίνια είναι πολύ πιο γρήγορα και σε περίπτωση ατυχήματος πιο επικίνδυνα από τα ποδήλατα. Έχουν γίνει, επίσης, το αγαπημένο όχημα απόδρασης από τους πολυάριθμους κλέφτες τσαντών και κινητών τηλεφώνων της Βαρκελώνης.

Οι τουρίστες χρησιμοποιούν ηλεκτρικό πατίνι κατά μήκος της Via dei Fori Imperiali στη Ρώμη, Ιταλία.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι ταχύτητες των ηλεκτρικών πατινιών περιορίζονται στα 25 χλμ./ώρα (15,5 μίλια/ώρα). Ο Adrià Gomila, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κινητικότητα στη Βαρκελώνη, λέει ότι εάν οι ταχύτητες των ηλεκτρικών πατινιών ξεπεράσουν τα 25 km/h, θα πρέπει να ταξινομηθούν ως μοτοσικλέτες και θα απαιτήσουν άδεια.

Είπε: «Αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να επιφέρουν αλλαγή συμπεριφοράς από την πλευρά ορισμένων χρηστών, να βελτιώσουν την ασφάλεια και να αποβούν συλλογικού οφέλους».

Ενώ το πρόγραμμα ενοικίασης ποδηλάτων της Βαρκελώνης ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο, η πόλη απαγόρευσε την ενοικίαση πατινιού το 2023, την ίδια χρονιά που απαγόρευσε το Παρίσι. Στο απόγειό τους, υπήρχαν 15.000 ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στη γαλλική πρωτεύουσα.

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν απαγορευτεί από τα μέσα μαζικής μεταφοράς από τότε που ένα έπιασε φωτιά σε ένα τρένο το 2023. Οι τελευταίοι περιορισμοί ακολουθούν προηγούμενες προσπάθειες καταστολής των περιηγήσεων και των rickshaw της Segway μετά από καταγγελίες κατοίκων. Τα Rickshaws έχουν πλέον εξαφανιστεί εντελώς.

