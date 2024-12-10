Συρία - φυλακή Σεντνάγια: Νέες, σοκαριστικές εικόνες φρίκης

Συγκλονιστικές εικόνες από τη διαβόητη, υπόγεια φυλακή Σεντνάγια, βόρεια της Δαμασκού, βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας προκαλώντας φρίκη και αποτροπιασμό.

Οι αντάρτες απελευθέρωσαν χιλιάδες κρατούμενους του καθεστώτος Ασαντ αλλά λένε ότι ακόμα τόσοι παραμένουν παγιδευμένοι στα υπόγεια κελιά του «ανθρώπινου σφαγείου», με κίνδυνο να πεθάνουν απά την ασφυξία. Ωστόσο, η Ένωση Κρατούμενων και Αγνοουμένων στη Φυλακή Saydnaya (ADMSP) αρνείται αυτές τις πληροφορίες.

Οι δημοσιογράφοι διεθνών πρακτορείων περιέγραψαν την φυλακή σαν στρατόπεδο συγκέντρωσης, με σωρούς πτωμάτων, σκελετωμένους τρόφιμους και ανθρώπους που έζησαν εκεί για δεκαετίες – ανάμεσά τους παιδιά που γεννήθηκαν μέσα σε αυτό το περιβάλλον.

Χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης λέγεται ότι βασανίστηκαν με τρόπους που δεν μπορεί να συλλάβει καν η φαντασία και εκτελέστηκαν υπό το καθεστώς Άσαντ στα υπόγεια της Σεντνάγια, ενώ οι επιζώντες επιβίωναν σε άθλιες, απάνθρωπες συνθήκες.

Από την είσοδο των ανταρτών στην φυλακή καταγράφηκαν πολύ σκληρές εικόνες, με κρατούμενους σαν τρόφιμους ψυχιατρείου, τρελαμένους από τα βασανιστήρια ή ακόμα και ανίκανους να επικοινωνήσουν.

I don’t know how many videos I watched showing prisoners from Sednaya in this state.



They are in half vegetation state. Imagine the severity of the torture that would stop your brain pic.twitter.com/8v3B26PsLL — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 9, 2024

Sednaya Hapishanesi’nde işkenceden akıl sağlığını yitiren Suriyeli kadın:



"Gözün aydın Suriye, kazandın." pic.twitter.com/BG5ODiZ82t — Yeni Şafak (@yenisafak) December 9, 2024

Jordanian detainee, Osama al-Barayneh, spent 38 years in the notorious Sednaya prison. He lost his memory. #Syria pic.twitter.com/tx5RiG7Is3 — DOAM (@doamuslims) December 9, 2024

Την ίδια ώρα, οι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι βρήκαν περίπου σαράντα πτώματα με εμφανή σημάδια βασανιστηρίων στο νεκροτομείο κέντρου υγείας, κοντά στη Δαμασκό. Ο αρχηγός τους και νέος ηγέτης της Συρίας, Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι, δήλωσε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα λίστα «των ανώτατων αξιωματούχων που εμπλέκονται σε βασανιστήρια σε βάρος του λαού», ώστε να βρεθούν και να πληρώσουν για τα εγκλήματα πολέμου του καθεστώτος Ασαντ.

Anadolu captures footage of torture victims' bodies in Damascus’ Al-Mujtahid Hospital, marked with prison codes but no names, revealing killings tied to Sednaya Prison and Assad regime's other torture centers ⤵️ pic.twitter.com/QOG4y74LXJ — Anadolu English (@anadoluagency) December 10, 2024

Ένας Ιορδανός επέστρεψε στην πατρίδα του αφού πέρασε 38 χρόνια στην Σεντνάγια. Γύρισε ζωντανός αλλά έχοντας χάσει τη μνήμη του.

«Ο Οσάμα Μπασίρ Χασάν αλ-Μπατάιναχ εξαφανίστηκε σε ηλικία 18 ετών το 1986, και στη συνέχεια πέρασε 38 χρόνια σε φυλακές του συριακού καθεστώτος, σύμφωνα με τους οικείους του», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουφιάν αλ-Κοντάτ, εκπρόσωπος του ιορδανικού υπουργείου Εξωτερικών. Βρέθηκε στη Συρία «αναίσθητος και με αμνησία και παραδόθηκε στα μέλη της οικογένειάς του σήμερα (Τρίτη) το πρωί», δήλωσε ο εκπρόσωπος χωρίς να διευκρινίζει από ποιο κέντρο κράτησης αφέθηκε ελεύθερος ή πώς ταυτοποιήθηκε ο άνδρας, παρά την εμφανέστατα κακή κατάσταση της υγείας του.

Ωστόσο, στο διαδίκτυο οι εικόνες του απελευθερωμένου κρατούμενου, αναφέρουν ότι κρατούνταν στο «ανθρώπινο σφαγείο».

🚨🚨🚨Jordanian Detainee Found Alive After 38 Years in Sednaya Prison



Osama Al-Bataineh, missing for 38 years, has been discovered alive in Syria’s notorious Sednaya Prison, suffering from complete memory loss.#Syria#Sednaya pic.twitter.com/2F2LafTHqT — R🔻 (@ramoosh22) December 9, 2024

Το 2017, η Διεθνής Αμνηστία είχε καταγγείλει τουλάχιστον 13.000 εκτελέσεις κρατουμένων δια απαγχονισμού και συστηματικά βασανιστήρια από κυβερνητικές δυνάμεις στην διαβόητη φυλακή μεταξύ το 2011 και του 2015. Αυτά τα εγκλήματα πολέμου συνεχίζονταν μέχρι και πρόσφατα, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εκεί να είναι πλέον ανυπολόγιστος.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπολόγισε τον Ιανουάριο του 2021 ότι, από το ξέσπασμα του συριακού εμφυλίου πολέμου, 30.000 κρατούμενοι σκοτώθηκαν βάναυσα από το καθεστώς Άσαντ από βασανιστήρια, κακομεταχείριση και μαζικές εκτελέσεις.

Το στρατόπεδο θανάτου

Η φυλακή βρίσκεται 30 χιλιόμετρα βόρεια της Δαμασκού, σε μία έκταση περίπου 1,4 τετραγωνικών χιλιομέτρων και φιλοξενούσε μέχρι και 20.000 κρατούμενους. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1981 και συνεχίστηκε μέχρι το 1986, με τον πρώτο κρατούμενο να φτάνει το 1987.

Το τι ακριβώς γινόταν μέσα στην φυλακή δεν είναι επισήμως γνωστό.

Ποτέ δεν επετράπη η πρόσβαση σε καμία ΜΚΟ και κατά συνέπεια, τα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από μαρτυρίες πρώην κρατουμένων και φρουρών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας και του Παρατηρητήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW), μέσα στην Σεντνάγια οι αντικαθετσωτικοί κρατούμενοι υποβάλλονταν – ασχέτως φύλου και ηλικίας - σε απάνθρωπα βασανιστήρια, από ξυλοδραμούς και βιασμούς μέχρι, αποκεφαλισμούς, καψίματα και τη χρήση αρθρωτών σανίδων γνωστών ως «ιπτάμενα χαλιά». H σανίδα δίπλωνε στη μέση έτσι ώστε το πρόσωπο του θύματος να αγγίζει τα πόδια του, προκαλώντας πόνο και ακινητοποιώντας περαιτέρω το θύμα.

Στην φυλακή υπήρχαν επίσης τουλάχιστον δύο «δωμάτια αλατιού» που χρησιμοποιούνταν ως νεκροτομεία για τη διατήρηση των νεκρών, απουσία νεκροτομείων με ψυγείο. Πολλές φορές, οι νεκροί κρατούμενοι αφήνονταν στο κελί τους με τους υπόλοιπους ζωντανούς για μέρες, μέχρι να αδειάσει θέση σε αν από τα δύο δωμάτια αλατιού, ή το κρεματόριο που κατασκευάστηκε αργότερα για την μαζική αποτέφρωση των εκτελεσμένων.

