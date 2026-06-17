Σύλληψη 2 ατόμων στην Κεφαλονιά-Επιχείρησαν να εισάγουν κάνναβη μέσω δέματος

Συνελήφθησαν 2 άτομα στην Κεφαλονιά, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν στην ελληνική επικράτεια ακατέργαστη κάνναβη μέσω ταχυδρομικού δέματος

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν βραδινές ώρες της Τρίτης, 16 Ιουνίου 2026, 2 ημεδαποί, ηλικίας 20 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, μέσω ταχυδρομικού δέματος στην περιοχή της Κεφαλονιάς.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, εντόπισαν ύποπτο ταχυδρομικό δέμα, το οποίο περιείχε 5 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 1.270 γραμμαρίων.

Κατόπιν αυτού, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι κατά την παραλαβή του δέματος.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν δίκυκλη μοτοσικλέτα και -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και αναμορφωτικά μέτρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.