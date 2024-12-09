Συρία – βίντεο: Κρατούμενοι απελευθερώνονται από τη διαβόητη, υπόγεια φυλακή Σεντνάγια

Πληροφορίες για χιλιάδες ανθρώπους παγιδευμένους στα υπόγεια κελιά της διαβόητης φυλακής Σεντνάγια στη Συρία - 30 χιλ βόρεια της Δαμασκού - κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης, ενώ οι τζιχαντιστές έχουν σαρώσει όλη τη χώρα, απελευθερώνοντας κρατούμενους από κυβερνητικές φυλακές.

Χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης λέγεται ότι βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν υπό το καθεστώς Άσαντ στα υπόγεια της Σεντνάγια, ενώ οι επιζώντες επιβίωναν σε άθλιες, απάνθρωπες συνθήκες.

Οι αντάρτες έχουν απελευθερώσει πολλούς κρατούμενους αλλά ζητά βοήθεια για να φτάσει στα υπόγεια της φυλακής.

Η συριακή ομάδα πολιτικής άμυνας, γνωστή ως Λευκά Κράνη, έγραψε στο X, ότι ερευνά αναφορές για επιζώντες και ότι έχει αναπτύξει πέντε «εξειδικευμένες ομάδες έκτακτης ανάγκης» στη φυλακή, με την βοήθεια ενός οδηγού που γνωρίζει τη διαδαλώδη διάταξη της υπόγειας φυλακής.

The White Helmets has deployed 5 specialized emergency teams to Sednaya Prison to investigate hidden underground cells, reportedly holding detainees according to survivors. The teams consist of search and rescue units, wall-breaching specialists, iron door-opening crews, trained… — The White Helmets (@SyriaCivilDef) December 8, 2024

Οι αρχές των ανταρτών στην επαρχία της Δαμασκού ανέφεραν ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απελευθέρωση κρατουμένων, ορισμένοι από τους οποίους «σχεδόν πέθαναν από ασφυξία» από την έλλειψη εξαερισμού.

Μάλιστα, κάνουν έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε πρώην στρατιώτες και εργαζόμενους στις φυλακές του Άσαντ να δώσουν στις δυνάμεις των ανταρτών τους κωδικούς για τις ηλεκτρονικές υπόγειες πόρτες, καθώς αυτοί δεν μπόρεσαν να τις ανοίξουν.

Σύμφωνα με το BBC, σχεδόν 100.000 κρατούμενοι φαίνονται στις οθόνες του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης της φυλακής.

Σε βίντεο που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, φαίνονται οι προσπάθειες πρόσβασης της οργάνωσης Λευκά Κράνη σε χαμηλότερα τμήματα της φυλακής. Σε αυτό, ένας άνδρας φαίνεται να χρησιμοποιεί ένα είδος στύλου για να χτυπήσει έναν χαμηλότερο τοίχο, αποκαλύπτοντας έναν σκοτεινό χώρο από πίσω.

Άλλα πλάνα από βίντεο απελευθέρωσης γυναικών που αναρτήθηκε από την Ένωση Κρατουμένων και Αγνοουμένων στις Φυλακές Σεντνάγια (ADMSP) με έδρα την Τουρκία, δείχνουν κρατούμενους να απελευθερώνονται – ανάμεσά τους και μία μητέρα με το μικρό παιδί της.

«Αυτός (ο Άσαντ) έχει πέσει. Μη φοβάστε», λέει μια φωνή στο βίντεο, προσπαθώντας να καθησυχάσει τις γυναίκες κρατούμενες. Επίσης, βίντεο που επαληθεύτηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο έδειχνε Σύρους πολίτες να σπεύδουν να δουν αν οι συγγενείς τους ήταν μεταξύ εκείνων που απελευθερώθηκαν από τη Σεντνάγια.

