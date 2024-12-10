«Λίστα προγραφών» των καθεστωτικών του Μπασάρ αλ Άσαντ ανακοίνωσε ο Αμπού Μοχάμεντ Αλ Τζολάνι. Οι νέες συριακές αρχές θα δημοσιεύσουν σύντομα «την πρώτη λίστα με τα ονόματα των δραστών των βασανιστηρίων του συριακού λαού προκειμένου να διωχθούν και να καταστούν υπεύθυνοι» διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ Σαμ.

«Δεν θα διστάσουμε να κάνουμε τους εγκληματίες, τους δολοφόνους και τους αξιωματικούς ασφαλείας και στρατού που εμπλέκονται στα βασανιστήρια του συριακού λαού να λογοδοτήσουν» δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA.

Σε πρόσφατη μάλιστα συνέντευξή του στο CNN, εμφανίστηκε ήρεμος, ντυμένος με χακί στρατιωτική φόρμα, περιποιημένο μούσι και χωρίς κάτι που να δίνει στην εμφάνισή του εικόνα τζιχαντιστή. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, στις ελάχιστες συνεντεύξεις του, ο αλ Τζουλάνι τονίζει ότι η οργάνωσή του ενδιαφέρεται μόνο για την απελευθέρωση της Συρίας και δεν είναι εχθρική στη Δύση.

Εμφανίστηκε και την Κυριακή στο κεντρικό τζαμί της Δαμασκού, απευθυνόμενος στο έθνος της Συρίας, αλλά και τον υπόλοιπο πλανήτη.

Ο 42χρονος νέος ηγέτης της Συρίας περιέγραψε την πτώση του οίκου του Άσαντ ως «νίκη για το ισλαμικό έθνος» και κάλεσε για συλλογισμό και προσευχή.

Πηγή: skai.gr

