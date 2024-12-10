Πάνω από 75 προσωπικότητες που έχουν βραβευτεί με Νόμπελ απηύθυναν χθες Δευτέρα ανοικτή επιστολή με την οποία εκφράζουν την αντίθεσή τους στην πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να αναθέσει στον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο το υπουργείο Υγείας, κυρίως εξαιτίας της «έλλειψης εμπειρίας» του και των αντιεμβολιαστικών του πεποιθήσεων.

«Με δεδομένο το ιστορικό του, το να τοποθετηθεί ο κ. Κένεντι επικεφαλής του υπουργείου Υγείας εγείρει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία», εξήγησαν οι 77 νομπελίστες των τομέων της ιατρικής, της φυσικής, της χημείας και της οικονομίας στην επιστολή τους που απηύθυναν στα μέλη της ομοσπονδιακής Γερουσίας.

Ανάμεσα στους υπογράφοντες είναι ο Ντρου Γουάισμαν, που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ ιατρικής το 2023 για το έργο του στην ανάπτυξη εμβολίων με το λεγόμενο αγγελιοφόρο RNA (mRNA), που είχαν αποφασιστική συμβολή στον αγώνα εναντίον της COVID-19.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος, ανιψιός του δολοφονημένου αμερικανού προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, έκανε για κάποιο διάστημα εκστρατεία ως ανεξάρτητος υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, προτού αποφασίσει να εγκαταλείψει το εγχείρημα και στρατευθεί υπέρ του κ. Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικάνος τον επιβράβευσε για την υποστήριξή του αναθέτοντάς του υπουργικό χαρτοφυλάκιο, όμως ο διορισμός του υπόκειται στην έγκριση της Γερουσίας, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Ο πρώην δικηγόρος με ειδίκευση στο περιβαλλοντικό δίκαιο, χωρίς επιστημονική κατάρτιση ή παιδεία, είναι γνωστός διότι επιδόθηκε στη διασπορά διάφορων θεωριών συνωμοσίας για τα εμβόλια κατά της COVID-19, όπως για παράδειγμα ότι υπάρχει σχέση του εμβολιασμού με τον αυτισμό, και έχει επίσης ζητήσει να σταματήσει η φθορίωση του νερού, παρότι έχει θεωρηθεί μεγάλη επιτυχία από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας, καθώς συνέβαλε ιδίως στην καταπολέμηση της οδοντικής τερηδόνας και φθοράς.

«Πέρα από την έλλειψη προσόντων και συναφούς εμπειρίας στα πεδία της ιατρικής, των επιστημών, της δημόσιας υγείας και της δημόσιας διοίκησης, ο κ. Κένεντι υπήρξε πολέμιος πολλών εμβολίων που επέστρεψαν την προστασία της υγείας και έσωσαν ζωές, όπως αυτά κατά της ιλαράς και της πολιομυελίτιδας», επισημαίνουν οι υπογράφοντες.

«Σας παροτρύνουμε σθεναρά να ψηφίσετε κατά της επικύρωσης του διορισμού του ως υπουργού Υγείας», καταλήγει το κείμενο.

Αρκετές επιλογές του κ. Τραμπ για τη στελέχωση της κυβέρνησής του έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ιδίως η πρόθεσή του να αναθέσει στον Πιτ Χέγκσεθ, πρώην στρατιωτικό, παρουσιαστή του Fox News, τα ηνία του υπουργείου Άμυνας, παρά τις κατηγορίες σε βάρος του για σεξουαλική επίθεση ή την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Ο Ρεπουμπλικάνος που θα αναλάβει ξανά την προεδρία των ΗΠΑ την 20ή Ιανουαρίου είδε ήδη την πρώτη του επιλογή για το υπουργείο Δικαιοσύνης να ματαιώνεται αναγκαστικά, καθώς ο Ματ Γκέιτς, πρώην βουλευτής, βρέθηκε αντιμέτωπος για σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

