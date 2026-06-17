Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο προπονητής της Μπρεστ, Έρικ Ρουά

Ο προπονητής, ο οποίος οδήγησε τον σύλλογο στην ιστορική συμμετοχή του στο Champions League, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 58 ετών

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Προπονητής Μπρεστ

Το γαλλικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε στο πένθος, καθώς ο προπονητής της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (17/06) σε ηλικία μόλις 58 ετών.

Ο Ρουά άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο γαλλικό ποδόσφαιρο, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής. Ως μέσος αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στη Μαρσέιγ από το 1996 έως το 1999, φτάνοντας μάλιστα μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου UEFA.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, εργάστηκε σε διάφορα πόστα στην αγαπημένη του Νις, προτού κάνει τα πρώτα του βήματα ως προπονητής τη σεζόν 2010-11. Ακολούθησε ένα επιτυχημένο πέρασμα ως αθλητικός διευθυντής στη Λανς, πριν επιστρέψει στους πάγκους τον Ιανουάριο του 2023, όταν η Μπρεστ του εμπιστεύθηκε την τεχνική της ηγεσία.

Η παρουσία του στον πάγκο του βρετονικού συλλόγου αποδείχθηκε καθοριστική. Οδήγησε την Μπρεστ στην ιστορική τρίτη θέση της Ligue 1 το 2024, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου τη συμμετοχή του στο Champions League, όπου η ομάδα είχε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει μεγαθήρια όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία Champions League
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark

Απόρρητο